Jack Kopacka har haft en tung säsong i Brynäs.

Nu uppger Aftonbladet att forwarden inte erbjuds något nytt kontrakt utan får lämna efter säsongen.

Jack Kopacka ser inte ut att bli kvar i Brynäs. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Redan i början av årets säsong kom Expressen med uppgifter om att Brynäs och Jack Kopacka hade inlett diskussioner om ett nytt kontrakt. Båda parterna var då inställda på att forwarden skulle stanna i Gävle framöver, trots att det också fanns intresse från andra SHL-lag.

Kopacka har därefter haft en tung säsong i Brynäs vilket nyligen ledde till att han blev petad. Därefter har amerikanen sedan kommit tillbaka och nu blivit målskytt i två raka matcher. Nu kommer också nya uppgifter om 27-åringens framtid i klubben.

Brynäs drar tillbaka budet till Jack Kopacka

Aftonbladet skriver under fredagen att Jack Kopacka tidigare har haft ett kontraktsförslag på bordet från Brynäs. Forwarden själv ville dock avvakta och med tanke på hur årets säsong har gått ska Brynäs intresse också ha svalnat. Därför uppges Brynäs nu ha dragit tillbaka sitt erbjudande till Kopacka och han väntas inte heller erbjudas något nytt avtal. Med andra ord ser Kopacka ut att få lämna Brynäs när kontraktet löper ut efter säsongen.

Jack Kopacka kom till Brynäs från Kristianstad 2023 och gjorde succé direkt. När Brynäs spelade i HockeyAllsvenskan smällde han in 33 mål och vann skytteligan. Kopacka följde sedan upp det med att vara en av Brynäs bästa spelare i slutspelet – med sju mål och 15 poäng på 13 matcher – när klubben säkrade avancemang tillbaka upp till SHL. Förra säsongen var forwarden också framgångsrik i högstaligan. Han sköt 18 mål och 34 poäng på 52 matcher och var lagts näst bästa målskytt bakom Jakob Silfverberg.

Den här säsongen har Kopacka däremot bara varit en skugga av sitt forna jag. På 27 matcher har han endast noterats för fem mål och elva poäng. Nu ser han alltså även ut att lämna efter säsongen.

