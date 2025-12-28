”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

När Brynäs tog emot Örebro i kväll saknades Jack Kopacka hos Gävlelaget.

Forwarden petades av Brynäs i 5-4-vinsten mot Örebro.

Jack Kopacka lämnade helt utanför Brynäs trupp under söndagskvällen. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

När Brynäs tog steget upp till SHL var Jack Kopacka en av lagets allra bästa spelare. Han sköt hela 33 mål och vann skytteligan i HockeyAllsvenskan. Kopacka var sedan även delat bäst i slutspelet med sju mål och 15 poäng på 13 matcher när Brynäs tog sig tillbaka upp.

Under fjolårets säsong i SHL gjorde Kopacka också succé. Han sköt 18 mål och 34 poäng på 52 matcher i grundserien och kom tvåa i interna skytteligan bakom Jakob Silfverberg. Men den här säsongen har 27-åringen inte alls nått samma nivåer som under hans två första år i Gävle. På 24 matcher har Kopacka endast noterats för tre mål och nio poäng. Han är därmed inte ens topp tio i Brynäs interna poängliga den här säsongen.

Till söndagskvällens hemmamatch mot Örebro saknades Jack Kopacka i laguppställningen. Enligt TV4 var Kopacka helt enkelt petad och juniorer som Leo Sundqvist och Gustav Hillström tog alltså plats före Jack Kopacka i dagens match.

– Kopacka är petad helt från matchtruppen, tar inte ens plats som 13:e forward. Han har tränat i dag i stället. Det är en tydlig passning från Gällstedt & Co. till amerikanen, säger kommentatorn Björn Oldéen.

Brynäs vinner utan Jack Kopacka

Utan Kopacka i laget fick Brynäs en tuff start när Örebro tog ledningen i första perioden. I den andra lyfte sedan Brynäs upp sitt spel och såg ut att kvittera när Kieffer Bellows fick pucken i nät i powerplay. Men Oskar Lindblom bedömdes störa Jhonas Enroth i Örebro-målet och målet dömdes bort. Bara några minuter senare fick Lindblom dock sin revansch när han fick in pucken i powerplay och kvitteringen till 1-1 var ett faktum. Brynäs vände sedan också på steken när Johan Larsson sköt ett skott som styrdes in bakom Enroth via en Örebroback.

Men i slutet av andra perioden fick Örebro ett straffslag och Patrik Puistola gjorde inga misstag utan lade in pucken bakom Erik Källgren i Brynäskassen och ställningen var 2-2 inför tredje perioden. Brynäs inledde sedan tredje perioden starkt när kritiserade nyförvärvet Axel Jonsson Fjällby satte 3-2, hans blott andra SHL-mål den här säsongen. Sedan kom även 4-2 till hemmalaget när Greg Scott, som firade 500 matcher i Brynäströjan, blev målskytt.

Därefter tappade Brynäs. Örebro reducerade först till 4-3 och därefter kom även 4-4 i powerplay. Brynäs fick sedan ett drömläge att avgöra när de fick ett straffslag med bara 82 sekunder kvar av matchen. Men Enroth räddade och i stället väntade förlängning i Gavlerinken. Väl där kunde Brynäs dock säkra segern. Jakob Silfverberg klev fram och blev hjälte genom att skjuta en väldigt viktig bonuspoäng till hemmalaget.

Brynäs – Örebro 5–4 OT (0-1,2-1,2-2,1-0)

Brynäs: Oskar Lindblom, Johan Larsson, Axel Jonsson Fjällby, Greg Scott, Jakob Silfverberg.

Örebro: Kalle Kossila, Patrik Puistola, Luke Martin, Teemu Turunen.

Source: Jack Kopacka @ Elite Prospects