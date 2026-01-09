Tunga beskedet – blir borta länge
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Timrå kommer få klara sig utan Jeremy Boyce en längre tid.
Forwarden kan missa två månaders spel med en underkroppsskada.
I tisdagens hemmamatch mot Örebro utgick Jeremy Boyce med en skada redan i förstas perioden och återvände inte till spel i matchen.
Efteråt har Boyce undersökts vidare av Timrå. Nu kommer klubben också med ett besked om forwardens status framöver. 32-åringen kommer att bli borta en längre tid för Timrå.
– Jeremy Boyce har ådragit sig en underkroppsskada och kommer att genomgå rehabilitering. Målsättningen är att han ska kunna vara tillbaka i början av mars, säger lagläkaren Christian Rydin på klubbens hemsida.
Jeremy Boyce har varit utanför laget i Timrå under perioder den här säsongen. På sistone har han tagit plats i laguppställningen igen men då med begränsad istid. På 22 matcher har Boyce noterats för 1+1 under årets SHL-säsong.
Huddingeprodukten har spelat nästan hela sin karriär i Timrå. Han kom till klubben som junior 2009 och har sedan gjort hela 832 matcher i i TIK-tröjan, vilket är överlägset mest i klubbens historia. Nu går profilen däremot en osäker framtid till mötes eftersom hans kontrakt med Timrå löper ut efter säsongen. I sin karriär har Boyce varit med och spelat upp Timrå till SHL två gånger, 2018 och 2021, och på meritlistan har han även ett JVM-guld med Sverige 2012.
Source: Jeremy Boyce @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: