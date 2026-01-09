”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå kommer få klara sig utan Jeremy Boyce en längre tid.

Forwarden kan missa två månaders spel med en underkroppsskada.

Jeremy Boyce blir borta en längre tid för Timrå. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

I tisdagens hemmamatch mot Örebro utgick Jeremy Boyce med en skada redan i förstas perioden och återvände inte till spel i matchen.

Efteråt har Boyce undersökts vidare av Timrå. Nu kommer klubben också med ett besked om forwardens status framöver. 32-åringen kommer att bli borta en längre tid för Timrå.

– Jeremy Boyce har ådragit sig en underkroppsskada och kommer att genomgå rehabilitering. Målsättningen är att han ska kunna vara tillbaka i början av mars, säger lagläkaren Christian Rydin på klubbens hemsida.

Jeremy Boyce har varit utanför laget i Timrå under perioder den här säsongen. På sistone har han tagit plats i laguppställningen igen men då med begränsad istid. På 22 matcher har Boyce noterats för 1+1 under årets SHL-säsong.

Huddingeprodukten har spelat nästan hela sin karriär i Timrå. Han kom till klubben som junior 2009 och har sedan gjort hela 832 matcher i i TIK-tröjan, vilket är överlägset mest i klubbens historia. Nu går profilen däremot en osäker framtid till mötes eftersom hans kontrakt med Timrå löper ut efter säsongen. I sin karriär har Boyce varit med och spelat upp Timrå till SHL två gånger, 2018 och 2021, och på meritlistan har han även ett JVM-guld med Sverige 2012.

Source: Jeremy Boyce @ Elite Prospects