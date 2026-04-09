Det har funnits frågetecken kring hur HV71 ska formera sin målvaktssida nästa säsong. Nu uppger Sportbladet att Felix Sandström är klar för en fortsättning.

Foto: Robin Olausson

Utlånade Hugo Alnefelt har kontrakt. Den misslyckade toppvärvningen Lassi Lehtinen har kontrakt. Olof Glifford förlängde under säsongen. Och häromdagen presenterades Herman Liv till kommande säsong. Framtiden för såväl Alnefelt som Lehtinen är emellertid minst sagt oviss.

Nu uppges HV71 ha gjort klart med ytterligare en burväktare till nästa säsong. Det rör sig om Felix Sandström. Sportbladet skriver att parterna enats om ett nytt avtal. Sandström anslöt till HV under säsongen och imponerande – inte minst under kvalet mot Leksand. Där hade han 95,5 i räddningsprocent på fyra matcher, efter att ha haft 88,8 på 19 matcher under grundserien.

Sandström, som även spelade för HV71 2018 till 2019, återvände förra säsongen till Europa efter sex säsonger i AHL och NHL. Han inledde förra säsongen i Kärpät innan flytten till HV71. Sedan tidigare har Sandström också SHL-erfarenhet från flera säsonger i Brynäströjan.