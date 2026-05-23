Tidigare FBK-backen på marknaden – lämnar sin klubb

En tidigare Färjestad-spelare blir tillgänglig på marknaden.

Jonathon Blum lämnar HC Pustertal och är klubblös inför nästa säsong.

Jonathon Blum blir tillgänglig på marknaden igen inför nästa säsong. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

2019 värvade Färjestad den NHL-meriterade backen Jonathon Blum. Han stod direkt för en stark säsong i FBK-tröjan med 33 poäng på 51 matcher under säsongen 2019/20. Därmed kom Blum på fjärde plats i backarnas poängliga i SHL. Under sin andra säsong levererade han inte lika starkt utan stannade på 13 poäng under 46 matcher. 2021 erbjöds Blum därför inget nytt kontrakt av Färjestad utan fick lämna klubben.

Efter tiden i Värmland flyttade Jonathon Blum till Tyskland och tillbringade fyra säsonger i EHC Red Bull München. Där var han en toppback under flera år och blev mästare med klubben i DEL 2023.

Jonathon Blum blir klubblös

Förra året lämnade han däremot München och flyttade ner till italienska HC Pustertal som spelar i alpligan ICEHL. Där var Blum en nyckelspelare som assisterande kapten och stod för 26 poäng på 42 matcher. Hans +23 i plus/minus var också bäst i laget. Med Blum i laget tog sig Pustertal till en historisk final i ICEHL men där förlorade laget mot österrikiska Graz99ers.

Nu meddelar HC Pustertal att de går skilda vägar med Jonathon Blum efter endast en säsong. Klubben skriver på sina sociala medier att Blum inte erbjuds något nytt kontrakt inför den kommande säsongen och lämnar klubben.

Jonathon Blum får nu leta efter en ny klubbadress inför den kommande säsongen. Tidigare i sin karriär har den 37-årige amerikanen spelat 110 NHL-matcher för Nashville Predators och Minnesota Wild sedan han blivit vald i draftens första runda 2007. Innan flytten till Färjestad tillbringade Blum flera säsonger i KHL och 2018 fick han vara med och spela OS för USA.

Source: Jon Blum @ Elite Prospects