Tyskland tog hem segern mot Österrike

Tyskland vann med 6–2 mot Österrike

Tysklands Lukas Reichel tremålsskytt

Andra raka segern för Tyskland

Tyskland segrade borta mot Österrike i VM Grupp A herr, med 6–2 (0–0, 2–1, 4–1).

Österrike gjorde 1–0 genom Leon Wallner på pass av Tim Harnisch och Paul Stapelfeldt efter 2.22 i andra perioden.

Lukas Reichel och Joshua Samanski gjorde att Tyskland vände till underläget till ledning med 1–2.

Tyskland hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.47 genom Lukas Reichel och gick upp till 1–4 innan Österrike svarade.

Slutresultatet blev 2–6 i Tysklands favör.

Tysklands Lukas Reichel stod för fyra poäng, varav tre mål, Frederik Tiffels hade tre assists och Joshua Samanski gjorde ett mål och två assist.

I tabellen innebär det här att Tyskland nu ligger på fjärde plats i tabellen. Österrike är på tredje plats.

I nästa omgång har Österrike Finland borta, söndag 24 maj 20.20. Tyskland spelar hemma mot Storbritannien måndag 25 maj 20.20.

Andra perioden: 1–0 (22.22) Leon Wallner (Tim Harnisch, Paul Stapelfeldt), 1–1 (23.28) Lukas Reichel (Joshua Samanski, Frederik Tiffels), 1–2 (33.07) Joshua Samanski (Frederik Tiffels, Lukas Reichel).

Tredje perioden: 1–3 (45.47) Lukas Reichel (Moritz Seider, Joshua Samanski), 1–4 (48.25) Manuel Wiederer (Moritz Seider), 2–4 (48.59) Vinzenz Rohrer (Simeon Schwinger, Thimo Nickl), 2–5 (51.45) Lukas Reichel (Frederik Tiffels, Marc Michaelis), 2–6 (54.44) Alexander Ehl (Marc Michaelis, Samuel Dove-McFalls).

Utvisningar, Österrike: 5×2 min. Tyskland: 1×2 min.