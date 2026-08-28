17-åringen hyllas – kan få chansen i Färjestad

Cam Abbott hyllar Tom Bjurman, som kan få chansen i A-laget.

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I kväll ska Färjestad BK spela sin fjärde träningsmatch inför den stundande SHL-säsongen. Tidigare har värmlänningarna besegrat Linköping med 2-0 men sedan blivit nollade i två raka matcher under Strömstad Hockey Classic. Först blev det 0-3 mot allsvenska Leksand följt av 0-2 mot rivalen Frölunda .

Under fredagskvällen väntar återigen en SHL-konkurrent för Färjestad som ställs mot Örebro i Åmål.

Backarna saknas för Färjestad

Inför matchen saknar dock Färjestad ett par backar som inte är tillgängliga för spel. Magnus Nygren klev av i förlusten mot Leksand förra veckan och har inte tränat med laget under veckan. Samtidigt är även backtalangen Måns Gudmundsson iväg på landslagsspel med Juniorkronorna.

Under veckan har Färjestad haft besök på träningarna av NHL-backen Albert Johansson samt Noel Fransén, som lämnat FBK för spel i Nordamerika. Även juniorerna Malte Pihlström, född 2007, och Tom Bjurman, född 2009, tränat med A-laget.

Med både Nygren och Gudmundsson otillgängliga för spel kan Pihlström och/eller Bjurman få chansen i kvällens möte med Örebro.

– Vi kommer att ta ett beslut i morgon (läs i dag, reds. anm.) efter några interna samtal. Men det är inte omöjligt att vi har med ett par juniorer, och kanske är Tom en av dem, säger Cam Abbott till Värmlands Folkblad.

Tom Bjurman hyllas av Abbott – kan få göra A-lagsdebut

Tom Bjurman, från Stockholm, kom till Färjestad från AIK 2024 och har varit en landslagsspelare de senaste åren. Han har spelat för både U16- och U17-landslaget samt varit uttagen i Småkronorna. Så sent som för några veckor sedan var Bjurman med och spelade Hlinka Gretzky Cup med Småkronorna.

Förra säsongen var Bjurman lagkapten för Färjestads U18 -lag där han gjort 36 poäng på 43 matcher som back. Eftersom reglerna kring "exceptionell status" i U20 Nationell infördes förra året har Tom Bjurman ännu inte gjort en enda match för Färjestads U20-lag – men nu skulle han alltså kunna få chansen att göra debut i A-laget.

17-åringen hyllas nu också av FBK-coachen Cam Abbott.

– Jag är imponerad av honom, han är en smart hockeyspelare. Tempot har varit högre och allt sker på en annan nivå, men han är en mogen kille. Vi får se, det hade varit kul att se honom spela, säger Abbott.