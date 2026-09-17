Allsvenskans yngsta kapten: "Alla ska känna sig sedda"

Fredrik Schlyter är yngst av alla kaptener i HockeyAllsvenskan.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Tobias Sterner/Bildbyrån

SKEPPSBRON/STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Förra säsongen tog sig Almtuna till åttondelsfinal mot Oskarshamn , vilket slutade med 2-0 i matcher för smålänningarna. Nu vill Almtuna ta nästa steg och en av nyckelspelarna i Uppsalalaget är 24-åringen från Saltsjöbaden, Fredrik Schlyter, som nu går in på sin tredje säsong i klubben.

– Lärorika. Det har varit väldigt kul och jag trivs väldigt bra, svarar Fredrik Schlyter då hockeysverige.se frågar hur han ser tillbaka på sina två senaste säsonger i klubben.

– Det är ett roligt gäng, också lite spelare ut och in i Almtuna. En bra cirkulation i laget och nya människor. Någonstans får vi alltid ihop ett sammansvetsat lag så det är väldigt kul i Almtuna.

Hur har du utvecklats som hockeyspelare sedan du kom dit från Djurgården?

– Jag kom, som sagt var, från Djurgården och där kanske jag inte hade den största rollen i laget. Jag kom då till Almtuna för att växa som hockeyspelare och person.

– Där har jag också växt väldigt mycket och får mycket förtroende från coacher och laget.

Fredrik Schlyter under tiden i Djurgården.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Gick från Djurgården till Almtuna

Nu var du även i HockeyAllsvenskan under din tid i Djurgården, men hur upplevde du din roll där jämfört med den du har nu i Almtuna?

– När jag kom in där var jag inte en spelare som skulle vara en topp sex-forward. Jag visste från början att jag behövde jobba till mig en plats.

– Det var också varför jag gick till Almtuna, för att få lite mer speltid. Jag var ung, och är hyfsat ung även nu, och vill ta kliv.

Varför blev det just Almtuna?

– Det dök upp på bordet. Med allt som var runt omkring kändes det väldigt bra där och då. Jag är också väldigt nöjd med det valet.

– Dessutom är det nära till familjen i Stockholm så jag kan åka hem hit för att hälsa på dom och vänner, så allt har fungerat bra runt omkring.

Marcus Ragnarsson är tränare för Almtuna.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Fredrik Schlyter är ny lagkapten i Almtuna IS

En som Fredrik Schlyter haft som coach både i Djurgården och Almtuna är Marcus Ragnarsson.

– Stämmer. Han har betytt mycket för mig, men sedan har han backarna i Almtuna så det blir inte lika mycket tips och tricks för mig som forward.

– Jag hade honom även i Djurgården en kort sejour så vi känner varandra bra nu och trivs väldigt bra ihop.

– Han har satt mig på kaptensrollen den här säsongen så han ger mig ganska mycket förtroende, vilket jag är väldigt glad för.

Vem är du som lagkapten?

– Det är en bra fråga. Jag är en ödmjuk kille, glad när jag kommer till hallen och försöker få alla att känna sig sedda. Alla ska med in i laget. Det är den jag försöker vara.

– Vi kanske inte är den största truppen så vi behöver alla. Även personerna runt om i föreningen.

Målet i HockeyAllsvenskan: "Ska ta oss längre"

Fredrik Schlyter har med Djurgården spelat mot Almtuna i Gränby, vilket långt ifrån är samma sak som att spela med Almtuna där.

– Från det jag spelade i Djurgården mot Almtuna minns jag inte jättemycket. Jag minns ändå att jag gjorde ett mål mot Almtuna.

– Jag har fått en helt annan syn på Almtuna nu då jag spelat med dom än då jag spelade mot dom. Klart att det kanske var lite tufft att komma till Gränby och spela jämfört med att spela på ett fullsatt Hovet, men att spela hemma i Gränby nu är en helt annan känsla.

Fredrik Schlyer kliver nu in i sin tredje raka säsong i Almtuna.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Ny säsong, vilka förväntningar ska vi ha på Almtuna som lag?

– Rent sportsligt vill vi fortsätta ta kliv. Vi var nära på kvartsfinalplatsen förra säsongen så vi siktar högre än så nu.

Hur långt kan Almtuna räcka i ett slutspel?

– Som jag sa ska vi ta oss längre, till en kvartsfinalplats, det är vad vi siktar på.

Vågar du blicka ännu högre än ”bara” kvarten?

– Absolut, men vi ska först ta oss dit.

Vem vinner poängligan i Almtuna den här säsongen?

– Jag tror på Marwin Jarbsjö.