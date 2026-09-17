Phil Di Giuseppe är spelklar för Björklöven inför SHL-premiären.

Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports & Pelle Börjesson/Bildbyrån

På lördag spelar Björklöven sin första match i högsta serien på över 25 år. Då har det varit osäker status på ett par av lagets spelare. Framför allt hemvändaren Lucas Wallmark dras med en skadekänning som innebär att han riskerar att missa "Lövens" återkomst till SHL .

Samtidigt har också prestigevärvningen Phil Di Giuseppe saknats för Björklöven under försäsongen. Kanadensaren var med och spelade i de två första träningsmatcherna mot Brynäs och MoDo men har därefter saknats på grund av skada.

Nu, med bara två dagar kvar till Björklöven premiärmatch mot Djurgården , är Di Giuseppe tillbaka.

– Det känns bra. Jag har varit borta lite men har fortfarande varit aktiv så det finns inga tio kilo jag behöver bli av med, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Phil Di Giuseppe tillbaka – men Lucas Wallmark saknas för Björklöven

Under torsdagens träning parades Di Giuseppe ihop i en kedja med Marcus Nilsson och Tristen Robins. Trion ser också ut att få inleda tillsammans i lördagens SHL-premiär.

– Jag fick lite tid med dem i dag och kommer få det i morgon (fredag) så är vi redo på lördag, säger Phil Di Giuseppe.

Även om Di Giuseppe nu är spelklar är det fortsatt frågetecken för Lucas Wallmark. Han saknades återigen för "Löven" och tränaren Magnus Bogren hade inget besked att ge gällande Wallmarks vara eller icke vara till premiärmatchen.

– Han är utanför just nu, och det är som det är. Det är därför man har en bred trupp för att kunna hantera eventuella bortfall. Men det är fortfarande dag för dag, säger Bogren till VK.

Phil Di Giuseppe har tillbringat hela sin karriär i Nordamerika där han har gjort 302 NHL-matcher för Carolina Hurricanes, New York Rangers och Vancouver Canucks. Han har även spelat 400 AHL-matcher, där han blev Calder Cup-mästare så sent som 2025. Nu väntar spel i Europa för första gången för Di Giuseppe när han snörar på sig skridskorna för SHL-premiären på lördag.