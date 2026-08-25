Dök upp på FBK:s träning – när backarna saknas

Albert Johansson och Noel Fransén tränade med Färjestad.

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Under Strömstad Hockey Classic fick Färjestad BK se två backar kliva av. Först Magnus Nygren mot Leksand, och sedan Filip Roos i mötet med Frölunda. Idag, tisdag, var det dags för träning, men utan tre (!) av lagets försvarare.

Roos var på is, men Magnus Nygren fick sällskap av Axel Bergkvist utanför densamma. Samtidigt var unge Måns Gudmundsson borta då han åkt iväg på en landslagssamling med Juniorkronorna.

– Vi får hoppas att de är redo på fredag. Till träningarna får vi ta upp J20-killar och i dag har vi även lite hjälp från Albert och Noel, säger huvudtränaren Cam Abbott om läget till Värmlands Folkblad.

På fredag står Örebro för motståndet i det som blir FBK:s näst sista träningsmatch denna försäsong. I och med att man samtidigt jagar en toppback efter Cal Foote-stormen får man därmed hoppas att inget är allvarligt.

Samtidigt öppnade det hela för nya namn på träningen.

NHL-backarna på is – med 17-årige löftet

Utöver juniorlandslagsbacken Tom Bjurman, född 2009, fyllde Noel Fransén och Albert Johansson ut backsidan.

– Kul att se våra yngre spelare, han har en ljus framtid. Vi har haft med oss fyra yngre killar nu: Måns, Malte, Samuel och Tom, säger Abbott till VF om Bjurman.

– Skönt att ha åtta backar på träningen, fortsätter tränaren.

Albert Johansson, nu 25 år, förbereder sig inför en ny säsong med Detroit Red Wings, i NHL, medan Noel Fransén, 20, åker över till Nordamerika nästa vecka för att förbereda sig för camp med Carolina Hurricanes. Laget som belönade Karlstad-killen med ett kontrakt efter fjolårets lån från Färjestad, till hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga.

Backarna som var på is för Färjestad var alltså: Filip Roos, Gabriel Carlsson, Adam Ollas Mattsson, Albert Johansson, Malte Pihlström, Noel Fransén, Albert Wikman och Tom Bjurman.