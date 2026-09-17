Emmi Juusela sköt segern för SDE.

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När SDHL -säsongen inleddes förra veckan spelades ett Stockholmsderby direkt i första omgången där SDE gästade Djurgården på Hovet. Det blev dock ingen rolig premiär för stockholmskorna sedan DIF vann med 4-1. Under premiäromgången vann också HV71 med 3-2 hemma mot Linköping efter förlängning.

Under tosdagskvällen tog SDE dock sin första seger, medan HV71 åkte på sin första förlust.

Det var HV71 som tog ledningen i första perioden. Nyförvärvet Katia Pelowich klev fram och satte ledningsmålet för HV i powerplay. Bortalaget kom tillbaka och lyckades kvittera i slutet av perioden genom Alyson Hush.

Emmi Juusela sköt segern till SDE mot HV71

I andra perioden tog SDE sedan även ledningen när backen Olivia Sohrner satte 1-2 i powerplay för gästerna. SDE:s ledning stod sig sedan länge och bortalaget såg även ut att gå mot tre poäng. Med bara mindre än två minuter kvar lyckades dock HV71 få hål på Emma Söderberg och kvittera genom Kennedy Bobyck.

Matchen gick då till förlängning där Zsofia Pazmandi först hade ett jätteläge att avgöra men pucken räddades på mållinjen av en HV-spelare. Pucken pick i stället rakt ut till Emmi Juusela som sköt segermålet för SDE.

SDE tar därmed sin första vinst för säsongen tack vare suddenavgörandet. SDE står nu på två poäng på två matcher medan HV71 har tre poäng efter två omgångar så här långt.

HV71 – SDE 2–3 OT (1-1,0-1,1-0,0-1)

HV71: Katia Pelowich, Kennedy Bobyck.

SDE: Alyson Hush, Olivia Sohrner, Emmi Juusela.