Julie Gough säkrade segern för Färjestad.

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Färjestad inledde säsongen med att förlora med 5-2 borta mot Frölunda i premiären förra veckan. Samtidigt fick Linköping bara en poäng med sig hem från premiären borta mot HV71, som vann hemmalaget vann med 3-2 efter förlängning.

I kväll jagade då både Linköping och Färjestad sin första seger för säsongen.

Det var värmländskorna som inledde bäst och också tog ledningen genom lagkaptenen Julie Gough. Linköping kom dock tillbaka och lyckades kvittera genom norskan Marthe Pabsdorff Brunvold i slutet av första perioden.

Julie Gough gjorde två mål för Färjestad

I andra perioden klev sedan Gough fram igen och gav bortalaget ledningen i powerplay. Senare i perioden klev FBK:s powerplay igen och utökade till 1-3 genom Alexis Bedier. LHC skapade sedan nerv i matchen igen när Maddison Achtyl reducerade. Närmare än så kom dock aldrig hemmalaget.

Linköping vann skotten med 11-1 i tredje perioden men Färjestads målvakt Ida Boman stod pall för allt. Färjestad vann därmed matchen med 3-2 och tar sin första trepoängare för säsongen. Linköping har dock inlett säsongen med två raka förluster och står kvar på endast en poäng så här långt.

Linköping – Färjestad 2–3 (1-1,1-2,0-0)

Linköping: Marthe Pabsdorff Brunvold, Maddison Achtyl.

Färjestad: Julie Gough 2, Alexis Bedier.