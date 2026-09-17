Stjärnornas show – sänkte Luleå

Mira Hallin och Viivi Vainikka var dominanta för MoDo Hockey.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

När det förra veckan var premiär för SDHL åkte MoDo på en 4-2-förlust borta mot regerande mästarna Brynäs. Samtidigt segrade Luleå/MSSK med 3-2 hemma mot Skellefteå. Under torsdagskvällen var det dags för MoDos hemmapremiär där Luleå var på besök.

Storstjärnan Viivi Vainikka var då på spelhumör. Hon stod för 1+1 mot sin förra klubb Brynäs i premiären och i kväll, också mot sitt tidigare lag Luleå, inledde finländskan målskyttet. Vainikka gav MoDo ledningen efter fyra minuters spel sedan Mira Hallin assisterat till målet.

Viivi Vainikka och Mira Hallin hade show för MoDo Hockey

I andra perioden var det ombytta roller. Den här gången spelade Vainikka fram till Hallin för 2-0 till MoDo. MoDo var annars helt överlägsna i mittperioden och vann skotten med 14-1 men ställningen var bara 2-0 efter 40 miinuters spel.

Luleå jagade sedan en väg tillbaka in i matchen när den tredje perioden men det ville sig inte bättre än att man släppte till chanser bakåt som MoDo kunde utnyttja. 3-0 kom genom Moa Johannesson och därefter var det dags för firma Vainikka/Hallin igen. De kom i ett två-mot-ett-läge och passade pucken fram och tillbaka till varandra där Hallin slutligen spelade över till Vainikka som satte 4-0-pucken.

Viivi Vainikka stod alltså för 2+1 i segern medan Hallin noterades för 1+2. MoDo tar därmed sin första seger för säsongen sedan 4-0 stått sig matchen ut. 18-åriga debutanten Ebba Lindström höll därmed nollan direkt i sin första SDHL-match för MoDo. För Luleås del var det dock första förlusten den här säsongen.

MoDo – Luleå 4–0 (1-0,1-0,2-0)

MoDo: Viivi Vainikka 2, Mira Hallin, Moa Johannesson.

Luleå: –