Tinus Luc Koblar riskerar att straffas.

Han anmäls till disciplinnämnden för en filmning i gårdagens SHL-match.

Tinus Luc Koblar anmäls till disciplinnämnden. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Leksand åkte på en förlust hemma mot Luleå med 4-1 under lördagseftermiddagen.

Nu riskerar också Leksands unge talang Tinus Luc Koblar, som har imponerat den senaste tiden och gjorde mål i sin SHL-debut i torsdags, att straffas efter matchen.

Tinus Luc Koblar anmäls av SHL efter filmning

I mitten av den tredje perioden är det en kamp mellan juniorerna William Håkansson och Koblar vid Luleås mål. Håkansson håller fast Koblar lite varpå Leksandstalangen slänger sig ner till isen. Domaren valde att utvisa båda spelarna, Håkansson för ”holding” och Koblar för ”diving”. Under söndagsmorgonen meddelar SHL också att Koblar anmäls till disciplinnämnden och riskerar ytterligare bestraffning för filmningen.

”Leksand-spelaren Nr. 4 Luc Koblar blir fasthållen bakifrån av en Luleå-spelare och väljer då att kasta sig framåt för att förstärka situationen och få med sig en utvisning. Detta genomskådar domaren och utvisar Koblar för diving”, står det i anmälan.

Samtidigt anmäls också Skellefteås forward Andreas Johnson för ”illegal equipment” sedan han spelat utan tandskydd under andra perioden av gårdagens match mellan Örebro och Skellefteå.

Disciplinnämndens beslut kommer att infalla senare under söndagen.

Source: Tinus Luc Koblar @ Elite Prospects