Raketresan: Från J18 till draft och målskytt i SHL – på ett år

Från Leksands J18 till att bli draftad av Toronto Maple Leafs i andra rundan och göra mål i SHL – på ett år.

Det har varit en snabb resa för Tinus Luc Koblar som fortsätter att gå från klarhet till klarhet.

– Jag har fortsatt spela mitt spel och det är vad som kommer ta mig vidare, säger den unga norrmannen till Hockeysverige.se.

Tinus Luc Koblar draftades av Toronto som spelare nummer 64. Foto: Ronnie Rönnkvist.

I mötet med Skellefteå gjorde Leksands Tinus Luc Koblar sin riktiga SHL-debut – och det med att göra lite av ett drömmål.



— Det var en skön känsla och axlarna föll ner lite när jag såg pucken gå in, berättade Tinus Luc Koblar för hockeysverige.se efter matchen.



Hur gick tankarna då du letade dig igenom fyra Skellefteåspelare?

— Jag försökte bara skapa en målchans. När jag såg att jag fintat bort backen tänkte jag att attackera mål. Sedan var det bara att skjuta in den.



Luc Koblar kom till Leksand 2023, norsk medborgare, men född Slovenien med Bled som moderklubb.



— Jag är egentligen bara född där så det jag minns därifrån är bara lite barndomsminnen. Inte något annat speciellt. Jag började spela hockey i Bled, men hur länge jag spelade där kommer jag faktiskt inte ihåg.

Har Kopitar som förebild: ”Haft lite kontakt med honom”

En av förbilderna för honom har såklart varit slovenen Anze Kopitar.



— Exakt, det var han. Min pappa (Jernej Koblar) känner deras familj jättebra så jag har haft lite kontakt med honom. Jag lärde känna Anže när jag var barn, vid sex års ålder. Att vara med honom på träningen, att observera honom, att prata med honom, att få något av hans råd, allt detta var en inspiration och motivation för mig. ”Kopi” har alltid varit min idol under min uppväxt och jag har lärt mycket av honom genom att kolla på honom. Hans karriär är helt fantastisk, verkligen en av de bästa som någonsin gjort det. 20 år i NHL snackar för sig själv.



Hur blev du norrman?

— Främst var det genom att min pappa fick ett landslagsjobb där. Efter ett år tyckte vi att det var bättre att vi alla flyttade upp till Norge, säger Luc Koblar som där spelade för Storhamar.

— Det var en bra tid för mig i Storhamar och jag fick möjligheten att utvecklas mycket där. Tränarna jobbade för att jag skulle kunna ta nästa steg. Sedan blev det att flytta till Leksand.

Varför just Leksand?

— Leksand scoutade mig, tyckte att det såg bra ut och sedan kontaktade dom mig.

— Jag tycker att det var en bra förening och en bra ledarstab som tog hand om mig och såg en potential i mig samtidigt som jag tyckte att jag kunde utvecklas bra här.

Du var 16 år när du flyttade till Leksand, hur var första dagarna här?

— (Skratt) Det var lite stressigt i början, men jag fick lite hjälp av mamma och pappa att flytta in.

— Jag fick ganska snabbt lära mig att laga mat, ta hand om mig själv och allt det där.



Fick du ställa om din hockey mycket från spelet i Norge till Leksands U18?

— Nej, det tycker jag inte. Jag har fortsatt spela mitt spel och det är vad som kommer ta mig vidare.

Draftades av Toronto: ”Superhäftigt”

Under sommaren 2025 blev Tinus Luc Koblar draftad av Toronto redan i andra rundan.



— Jag var hemma i Norge med min familj då. Det var många tankar och känslor som gick igenom mig just där och då. En skön känsla att få ett resultat av det jobbet jag gjort. Samtidigt var det en dröm att bli draftad.

— Det är superhäftigt att det just blev Toronto. En klubb jag har sett upp till sedan min barndom.



Samma organisation som hans lagkompis i Leksand, Victor Johansson, blev draftad av i fjärde rundan. Dom båda var över på Torontos camp i somras.



— Det var jättebra. Skönt att ha någon som varit där tidigare och kunde hjälpa mig med allt där borta och som tog hand om mig när jag kom över dit.

Tinus Luc Koblar under en camp med Toronto Maple Leafs.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network.

Vilka erfarenheter tar du med dig från campen?

— Intensiteten och jobbet man behöver lägga ner för att komma hela vägen till NHL. Och alla dom kunskaper som dom tog upp.



Vad har organisationen sagt om din framtid?

— Inget speciellt utan tycker bara att jag ska fortsätta jobba på mitt spel.

Det har varit en snabb resa för Tinus Luc Koblar

Nu har han alltså debuterat på riktigt i SHL.



— Mot Rögle hade jag noll speltid. Att då få spela idag var jätteskönt och en stor inramning.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka förväntningar har du på den här säsongen?

— Det är väl att komma så långt som möjligt med både J20 och A-laget. När jag väl får chansen i A-laget, att då ta den och försöka spela så bra som möjligt.



Finns landslagsspel med i tankarna?

— Ja, helt klart. Det finns ett J20-VM… Sedan är det A-landslaget jag ska försöka kämpa mig in i, avslutar Tinus Luc Koblar samtidigt som Victor Johansson högljutt kommenterar att det är hans Torontotröja vi ska ta bild på den 18-åriga norska talangen med.

