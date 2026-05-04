Theo Stockselius spelade 16 SHL-matcher för Djurgården under säsongen.

Nu skriver 18-åringen på sitt första NHL-kontrakt med Calgary Flames.

Theo Stockselius sajnas till ett rookiekontrakt av Calgary Flames. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Förra året valdes Theo Stockselius i andra rundan av NHL-draften. Det var Calgary Flames som plockade upp Djurgårdslöftet med det 54:e valet i draften.

18-åringen har sedan tillbringat årets säsong i Djurgården och spelat för både U20-laget samt fått chansen i SHL. Nu står det också klart att han sajnas till sitt första NHL-kontrakt. Under måndagskvällen bekräftar nämligen Calgary Flames att de skriver ett treårigt rookieavtal med en årlig löneträff på drygt en miljon dollar, för ett värde som motsvarar cirka 9,4 miljoner kronor per säsong.

Theoooooooooo!



We’ve signed forward Theo Stockselius to a three-year entry-level contact.



🔗: https://t.co/oIj3RgUVa2 pic.twitter.com/vbkZmMJnGr — Calgary Flames (@NHLFlames) May 4, 2026

Oviss framtid för Theo Stockselius i Djurgården

Det är ännu oklart hur detta påverkar Stockselius eventuella framtid i Djurgården. Enligt Calgary Flames väntas Stockselius däremot ansluta till klubben för träningslägret inför NHL-säsongen i september. Förra året trejdades också hans rättigheter i WHL till Calgary Hitmen vilket skulle kunna öppna för att han åker över och kan spela i den kanadensiska juniorligan där Flames kan hålla koll på hans utveckling på nära håll.

Samtidigt skriver Pat Steinberg, som håller i podcasten Flames Talk, att Calgarys plan fortfarande ska vara att låta Theo Stockselius stanna i Sverige ett år till.

By signing Stockselius to an NHL deal, Calgary has the option to bring him to North America as early as next season.



However, sounds like the plan for now is to keep him in Sweden for one more year. #Flames https://t.co/tXm0mTxEaV — Pat Steinberg (@Fan960Steinberg) May 4, 2026

Har lett Djurgården till dubbla USM-guld

Theo Stockselius skadades under början av den gångna säsongen, strax efter att han debuterat i SHL, vilket bland annat gjorde att han missade vinterns JVM. 18-åringen kom sedan tillbaka i januari och fick flera chanser till spel i SHL under andra halvan av säsongen. Han stod för sin första SHL-poäng genom en assist i 4-1-vinsten mot Luleå i början av mars. Stockselius noterades för 0+1 på 16 SHL-matcher med Djurgården.

Talangen har också hjälpt Djurgården till dubbla USM-guld 2025 och 2026. I fjol stod han för 51 poäng på 40 matcher i U20 Nationell och följde upp det med 16 poäng på nio slutspelsmatcher. I år blev det 16 poäng på elva matcher i grundserien och sedan 20 poäng på elva matcher i slutspelet. Theo Stockselius vann sedan pris som slutspelets MVP när Djurgården vann USM-guld för ett par veckor sedan. Förra året var Stockselius också med och vann SM-guld med Djurgårdens U18-lag. Han var även med i Småkronornas lag som tog silver i förra årets U18-VM.

Till nästa år är Theo Stockselius högaktuell för JVM-spel med Sverige.

Source: Theo Stockselius @ Elite Prospects