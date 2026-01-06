JVM 2026 är i historieböckerna och det blev ett svenskt guld. Nästa år börjar jakten på andra raka – och då kan vi nog räkna bort både Ivar Stenberg och Anton Frondell.

Men likväl kan det bli ett starkt svenskt lag – här kollar Martin Jansson närmare på hur det kan se ut i junior-VM 2027.

Det första som slog mig när jag satte mig med det här är att nästa år kommer konkurrensen vara mördande. Inte minst på forwardssidan. Och då pratar jag ändå om ett scenario där varken Anton Frondell och Ivar Stenberg inte är med.

Samtidigt finns det en betydligt bredare backkull att välja mellan. Där även ett gäng 08:or kommer att vara med och konkurrera om platserna.

Om Sverige får loss cremé de la cremé, och får med precis allt, då är det det bästa svenska JVM-laget på ett decennium. Det vågar jag slå fast. Målvakter, backar och forwards kommer alla att vara i toppklass. I det troliga utfallet att bara en eller ingen av Stenberg/Frondell kommer loss kommer det ändå att vara ett starkt lag.

Jag tycker 08-kullen snackas det lite för lite om just nu. De har en legitim chans att vinna U18-VM i vår och har många riktigt, riktigt bra spelare. Det är något som jag tror gör att flera av 07:orna som var med i år inte sitter säkert nästa år. Det är ovanligt att man inte får spela JVM ”sitt” år efter att ha gjort det som underårig. Den senaste jag kommer på är Anton Olsson.

Men till nästa år kommer det vara en såpass stark konkurrens att det är få av rollspelarna som kan känna sig givna i truppen.

Här kollar jag på vilka spelare jag hade tagit med baserat på hur det ser ut här och nu.