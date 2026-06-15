Bekräftar: Kan tappa guldhjälten

Erik Forssell är medveten om risken att Oliver Okuliar kan lämna Skellefteå.

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Oliver Okuliar omgärdades av NHL-rykten under årets SHL -säsong efter succén i Skellefteå samt med Slovakien under OS och VM. 26-åringen själv verkade dock inställd på att stanna i Skellefteå , berättade han själv för Folkbladet efter SM-gudet.

– Jag har inte pratat med något NHL-lag på hela säsongen. Jag har ett kontrakt här nästa säsong och om inte Erik (Forssell, general manager) bryter mitt kontrakt så spelar jag här. Och förhoppningsvis upprepar vi detta, sade Okuliar då.

Skellefteå riskerar att tappa Oliver Okuliar

Nu kan det dock ha ändrats. I helgen blev Oliver Okuliars NHL-rättigheter trejdade från Florida Panthers till Pittsburgh Penguins . Det förändrar plötsligt förutsättningarna och mycket talar för att Penguins trejdade till sig Okuliars rättigheter i syfte att skriva ett NHL-kontrakt med slovaken.

Skellefteås general manager Erik Forssell bekräftar nu också att Okuliar kan lämna klubben.

– Det kan betyda att det är något på gång. Så är det ju. Men vi får avvakta och se, säger Forssell till Norran.

Deadline för NHL-klubbar att värva SHL-spelare är i dag, måndag. Det kommer alltså att bli en nervös väntan för Skellefteå AIK innan de vet om Oliver Okuliar blir kvar eller inte.

– Skulle det bli så, då tappar vi en duktig spelare. Det skulle i så fall betyda att en ersättare måste in, säger Erik Forssell.

Okuliar blev stor guldhjälte i våras

Oliver Okuliar värvades till Skellefteå förra året och gjorde succé direkt. Han sköt 15 mål och stod för 29 poäng på 46 matcher i grundserien. I slutspelet var han sedan ännu bättre med sex mål och 13 poäng på 15 matcher på vägen till SM-guldet. Okuliar kom därmed tvåa i slutspelets poängliga bakom Oscar Lindberg och kom delad etta i skytteligan. Under finalserien mot Rögle klev Okuliar fram med fyra mål och sex poäng på fem matcher, vilket var bäst av alla spelare.

Oliver Okuliar imponerade också för Slovakien under säsongen med 1+1 på sex matcher i OS och han var sedan en av lagets bästa spelare med fem poäng på sju matcher under VM i maj.