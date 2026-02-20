SHL-stjärnan hyllas stort för sitt OS: ”Hör hemma i NHL”

Få eller ingen har bättre koll på nyheter kring NHL-övergångar än Elliotte Friedman.

Under OS har journalisten imponerats stort av Skellefteå AIK:s Oliver Okuliar, som gjort succé med sitt Slovakien.

– Säg inte att Okuliar inte hör hemma i NHL, säger han.

När det talas om Slovakiens starka OS-insats, som tagit laget hela vägen till en semifinal i kväll mot USA, nämns ofta stjärnan Juraj Slafkovsky.

Men även doldisar i det stora sammanhanget som Milos Kelemen, 26, och Oliver Okuliar, 25. Milos Kelemen som till vardags spelar för Dinamo Pardubice, laget som David Tomasek ryktas vara klar för. Oliver Okuliar är ett välbekant namn för SHL-publiken, då han varit ett starkt tillskott till Skellefteå AIK under säsongen. 28 poäng på 41 matcher sedan flytten ”hem” till Europa från AHL.

”De är riktigt bra”

Nu kan det bli flyttar tillbaka till Nordamerika, där Kelemen spelat 25 NHL-matcher sedan tidigare.

– Säg inte att Kelemen eller Okuliar inte hör hemma i NHL, säger NHL-insidern Elliotte Friedman i sin podcast 32 Thoughts och fortsätter.

– Om jag var ansvarig för en NHL-klubb och såg de här två spelarna skulle jag tänka att det här är två spelare som kan hjälpa mitt lag. De är riktigt bra och representerar ett semifinallag i OS. Det är på en mindre is, i NHL-format och de har varsin viktig roll.

Oliver Okuliar gjorde turneringens första två poäng (1+1) mot Tyskland i kvartsfinalskrossen med 6–2. Innan dess gick han poänglös från de tre första matcherna.

Milos Kelemen slog också till med sin första poäng i krossen, då han satte 2–0 målet i matchen.

