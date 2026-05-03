Stjärnans svar efter SM-guldet: ”Inte pratat med något lag”

Oliver Okuliar nämnts i NHL-rykten under säsongen.

Efter SM-guldet med Skellefteå är han däremot tydlig kring sin framtid.

– Jag har ett kontrakt här nästa säsong och om inte Erik bryter mitt kontrakt så spelar jag här, säger Okuliar till Folkbladet.

Oliver Okuliar räknar med att spela i Skellefteå även nästa säsong. Foto: Bildbyrån (Montage)

I går säkrade Oliver Okuliar sitt femte SM-guld efter att ha besegrat Rögle med 4-1 i matcher under finalserien. En av hjältarna bakom triumfen var slovakiske stjärnan Oliver Okuliar.

Han klev fram med flera avgörande insatser i slutspelet där han gjorde 13 poäng på 15 matcher vilket var näst mest, bakom Oscar Lindberg. Okuliar sköt fyra mål i SM-finalen och stod för totalt sex poäng på de fem matcherna mot Rögle. Han var således poängbäst i finalserien.

För Oliver Okuliar var det en efterlängtad titel sedan han tidigare förlorat en final med tjeckiska Mountfield 2023 samt förlorat en final med Charlotte Checkers i AHL 2025.

– Det känns magiskt. Det här är tredje gången för mig i en final, så att äntligen få vinna känns otroligt skönt. Det känns som en tyngd som släpper från mina axlar. Man vet aldrig om man kommer att lyckas vinna något i sin karriär och första gången är alltid svårast, säger Okuliar till Folkbladet efter SM-guldet.

Oliver Okuliar: ”Då spelar jag här i Skellefteå”

Oliver Okuliar gjorde 15 mål och 29 poäng på 46 SHL-matcher under säsongen i Skellefteå. I februari var han även uttagen i Slovakiens OS-trupp och spelade under mästerskapet i Milano. När han värvades till Skellefteå skrev Okuliar ett tvåårskontrakt men samtidigt har 25-åringen ändå uppgetts ha en osäker framtid. Detta sedan hans namn har nämnts i NHL-spekulationer inför den kommande säsongen.

Nu ger däremot Oliver Okuliar ett tydlig besked om sin framtid och menar att han kommer att stanna i Skellefteå.

– Jag har inte pratat med något NHL-lag på hela säsongen. Jag har ett kontrakt här nästa säsong och om inte Erik (Forssell, general manager) bryter mitt kontrakt så spelar jag här. Och förhoppningsvis upprepar vi detta.

