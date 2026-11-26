Marcus Johansson var tillbaka efter lång skadefrånvaro.

Foto: BILDBYRÅN

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Färjestad BK såg länge ut att gå mot en komfortabel trepoängare borta mot Timrå IK i SCA Arena, men fick till slut nöja sig med två poäng efter en dramatisk upphämtning och straffavgörande.

Gästerna från Karlstad fick en drömstart när Gabriel Carlsson satte 0–1 redan efter drygt en minut, och Filip Roos utökade till 0–2 i den första perioden. Trots att Reid Gardiner reducerade i powerplay tidigt i mellanakten svarade Färjestad genom Joakim Nygård och Magnus Nygren fram till 1–4.

Därefter vaknade hemmalaget till liv genom sitt vassa powerplay. Marcus Hardegård reducerade i spel fem mot tre i slutsekunderna av andra perioden, och i den tredje perioden sköt David Lilja 3–4 i numerärt överläge. Med en minut kvar av ordinarie tid, och med målvakten utplockad, kvitterade Dylan McLaughlin till 4–4.

Efter en mållös förlängning avgjordes matchen på straffar, där Victor Ejdsell och Mikkel Øby-Olsen nätade för Färjestad medan Melker Thelin spikade igen och säkrade 4–5-segern.

I tabellen behåller Färjestad BK sin serieledning på 49 poäng, medan Timrå IK klättrar upp på 26 poäng och innehar sjundeplatsen i en haltande SHL-tabell.

Matchfakta

Timrå IK – Färjestad BK 4–5 efter straffar (0–2, 2–2, 2–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (01:10) Gabriel Carlsson (Marian Studenic, Filip Roos), 0–2 (12:50) Filip Roos (Joakim Nygård, Jack Berglund).

Andra perioden: 1–2 (24:16) Reid Gardiner (Eddie Genborg, Otto Kivenmäki) spel fem mot fyra, 1–3 (26:30) Joakim Nygård (Jack Berglund), 1–4 (36:08) Magnus Nygren (Radim Zohorna, Viktor Lodin), 2–4 (39:28) Marcus Hardegård (Otto Kivenmäki, Reid Gardiner) spel fem mot tre.

Tredje perioden: 3–4 (55:04) David Lilja (Anton Heikkinen, Anton Lander) spel fem mot fyra, 4–4 (59:00) Dylan McLaughlin (Marcus Hardegård, Otto Kivenmäki).

Förlängning: Mållös.

Straffar: 0–1 Victor Ejdsell, 0–2 Mikkel Øby-Olsen.



Skott: 30–29 (6–12, 10–9, 11–4, 3–3, 0–1).

Utvisningar: Timrå 5x2 min, Färjestad 9x2 min.

Målvakter: Jacob Johansson (TIM) 82,76 % (24/29) – Melker Thelin (FBK) 86,67 % (26/30).

Publik: 4 339 (SCA Arena).