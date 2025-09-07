Filip Johansson utgick i gårdagens träningsmatch mot HV71.

Rögle ger lugnande besked om backen med veckan kvar till SHL-premiären.

– Det finns förhoppningar om att han kan vara med i premiären, säger Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Filip Johansson utgick i Rögles förlust mot HV71 i går. Foto: David Wreland/Bildbyrån

För andra gången inom loppet av en vecka förlorade Rögle med 3-2 mot HV71. I båda matcherna klev också en av Rögles backar av med en befarad skada. Förra lördagen var det Mark Friedman, som var okej efter smällen och har återgått till spel igen. I gårdagens match var det Filip Johansson som fick utgå med en befarad knäskada efter att ha trillat in i sargen.

Johansson fick hjälpas av isen och återvände sedan inte till spel i träningsmatchen, som är Rögles sista innan SHL-premiären nästa helg.

– Jag vet inte exakt var det tog, men han tappade skäret och ramlade in i sargen. Man hinner inte lyssna på någon lång läkarrapport under matchens gång utan tänker mer på om han kan spela eller inte, säger tränaren Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Rögle ger sedan ett första besked om Filip Johansson. Det verkar då ha gått bra för backen sett till omständigheterna och Rögle är optimistiska om Johanssons status.

– Det första beskedet vi fick var att det inte var så allvarligt, säger Dan Tangnes och fortsätter:

– Det finns förhoppningar om att han kan vara med i premiären, men vi får låta svullnaden lägga sig och se hur han reagerat i morgon. Om han behöver undersökas mer noggrant eller om det kommer läka under veckan.

Filip Johansson värvades till Rögle förra året efter att ha gjort en säsong i AHL med Abbotsford Canucks. 25-åringen stod för 17 poäng på 51 matcher under SHL-säsongen och fick även debutera i Tre Kronor. Tidigare i sin karriär har Filip Johansson även spelat SHL-hockey för Frölunda och Leksand.

