HV71 vinner träningsmatchen mot Rögle sedan Jonathan Ang avgjort.

Men för Rögle var det oroväckande bilder i förlusten då nye backen Mark Friedman utgick med en skada.

Mark Friedman utgick efter att ha fått en smäll. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Rögle fick en smakstart på matchen i Helsingborg då Lucas Ekeståhl-Jonsson satte 1-0 redan efter 2:23 minuters spel. Han sköt ett skott från blålinjen som letade sig hela vägen in bakom HV71:s nya målvakt Lassi Lehtinen. Rögle stod för en stark första period men HV71 växte in i matchen mer och mer vilket sedan också ledde till en kvittering. Jonathan Ang och Niklas Hansson kombinerade och spelade sedan över till Hugo Fransson som pricksköt in 1-1 över axeln på Röglekeepern Arvid Holm.

Målet verkar ha gett HV energi för de kom ut och var det bättre laget i den andra perioden och till slut kom också målet. Olle Alsing sköt ett skott från blålinjen som styrdes in av Isac Brännström för 1-2. HV71 hade därmed ledningen inför tredje perioden, men där kunde Rögle stå för en snabb kvittering. Linus Sandin kom i ett friläge men stördes av HV-backen Lucas Lagerberg och domarna dömde då straff till Rögle. Sandin tog själv hand om straffen och överlistade Lassi Lehtinen för 2-2 i matchen.

Mark Friedman utgick skadad efter kollision med Ignberg Nilsson

Tredje perioden blev sedan lite ryckig med ett antal tacklingssituationer och utvisningar. Olyckan var då framme för Rögles nyförvärv Mark Friedman som klev av halvvägs in i perioden. HV:s William Ignberg Nilsson kom i en kontring varpå Friedman lade sig ner för att täcka av ytan. Efter att Ignberg Nilsson skjutit mot mål föll han då över Friedman och kanadensaren såg ut att få HV-forwardens knä i huvudet. Mark Friedman fick då hjälpas ut i omklädningsrummet efter att ha kollats till av läkare. Friedman har värvats för att vara en tilltänkt toppback för Rögle och han spelade fem matcher i NHL med Vancouver Canucks så sent som förra säsongen.

Rögle tog sedan över matchen och hade en lång sekvens där de var det spelförande laget men de lyckades inte få in pucken bakom Lehtinen, vilket HV71 kunde utnyttja. Riley Woods slog en fin passning upp till Jonathan Ang som kom i ett friläge mot Arvid Holm och Ang sköt in HV:s tredje mål i matchen för att återigen ge bortalaget ledningen. Rögle pushade för en kvittering i slutet av matchen men HV lyckades hålla undan för att vinna med 3-2. HV71 vann skotten med 34-27 och den nye målvakten Lassi Lehtinen räddade då 25 skott i vinstne.

HV71 tar då sin första seger mot ett annat SHL-motstånd under försäsongen efter att tidigare ha förlorat mot Frölunda och Örebro, men vunnit mot BIK Karlskoga och Visby/Roma. Rögle å sin sida har tidigare vunnit mot Linköping, Red Bull München och EV Zug och matchen mot HV var deras första förlust på försäsongen. Lagen ska mötas igen nästa vecka, men då för en träningsmatch i Husqvarna Graden.

Rögle – HV71 2–3 (1-1,0-1,1-1)

Rögle: Lucas Ekeståhl-Jonsson, Linus Sandin.

HV71: Hugo Fransson, Isac Brännström, Jonathan Ang.

