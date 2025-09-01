Rögle BK ger lugnande besked kring Mark Friedman.

Stjärnvärvningen, som klev av efter en smäll i helgen, tränade för fullt under måndagen.

– Ingen ko på isen, skriver Sjöström i ett sms till hockeysverige.se.

Hampus Sjöström och Mark Friedman efter smällen mot HV71. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i lördagens möte med HV71 som oron kröp sig på hos Rögle-fansen. Den tänkta toppbacken Mark Friedman fick William Ignberg Nilsson över sig, och efter vad som såg ut som en otäck smäll, knä mot huvud, fick kanadensaren ledas ut i omklädningsrummet.



Rögle kvitterade till 2–2 tidigt i den tredje perioden, innan Friedman klev av, men förlorade sedan träningsmatchen med 2–3. Inget nytt kring det 29-årige nyförvärvet från AHL kommunicerades sedan efter mötets slut.



Nu, i samband med att Ängelholmslaget klev på is under måndagen ger sportchef Hampus Sjöström svar via sms till hockeysverige.se.



– Alles gut! Ingen ko på isen, skriver Sjöström.



På sociala medier bekräftar även SHL-klubben att Friedman tränade för fullt under måndagen.



– Prima ballerina, tillägger Sjöström när han blir ombedd att utveckla.

Även Själin är tillbaka: ”Det känns gött”

Efter måndagens pass utvecklar även Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip för Helsingborgs-Dagblad kring både Friedman och Calle Själin.



– Vi fick bra svar från honom och han kör på för fullt, säger han och fortsätter om Själin:

– Calle är bättre och körde även han för fullt. Det känns gött att ha honom i lineupen igen.



Själin fick själv ledas av isen i onsdags och saknades mot HV71. När det gäller Lubos Horky, som är den enda spelaren kvar på skadelistan, säger Alvengrip följande till HD.



– Jag vill inte säga exakt vilken match han kan vara tillbaka i, utan vi arbetar hårt tillsammans för att hans frånvaro ska bli så kort som möjligt, säger Christopher Alvengrip.



Toronto-fostrade Mark Friedman valdes av Philadelphia Flyers i tredje rundan av NHL-draften 2014. Via USHL och NCAA blev det sedan spel i AHL och NHL. Inför denna första flytt till en klubb i Europa har Friedman erfarenhet av 93 NHL-matcher, samt 259 i AHL.

Rögle – HV71 2–3 (1-1,0-1,1-1)

Rögle: Lucas Ekeståhl-Jonsson, Linus Sandin.

HV71: Hugo Fransson, Isac Brännström, Jonathan Ang.

Source: Mark Friedman @ Elite Prospects