Tyskland satsar på rekordpublik till premiärmatchen i hockey-VM 2027. Man vill få in mer än 77 830 åskådare, enligt Bild.

En knapp vecka återstår av hockey-VM i Schweiz, men redan nu börjar nästa års värdland blicka mot ett rekord. Detta enligt tyska Blick.

Det handlar såklart om Tyskland, som, enligt tidningen, vill att premiären 2027 ska spelas på fotbollsarenan, Veltins Arena, till vardags hemmaplan för Schalke 04:s. Detta trots att mästerskapets värdstäder kommer att vara Düsseldorf och Mannheim.

Veltins Arena, i Gelsenkirchen, har sedan tidigare rekordet för en VM-match. Det var 2010 då premiären följdes av 77 830. Vanligtvis tar arenan 62 000 åskådare, men då handlar det om fotboll. När det istället läggs en is i mitten spås man kunna ta sig förbi det där tidigare rekordet.

”I Gelsenkirchen kommer arenan inte att ha några sittplatser 2027, eftersom utsikten över isen därifrån inte är bra. Tyska ishockeyförbundet (DEB) och organisationskommittén betonade vikten av att kunna stänga arenan vid ogynnsamma väderförhållanden. Därför var endast Schalke och Düsseldorf utvalda. Schalke-stadion har nu valts ut, även om Düsseldorf kommer att fortsätta vara en arena (under VM, reds anm.) Endast godkännandet från Internationella ishockeyförbundet (IIHF) väntas fortfarande och det förväntas komma nästa vecka”, skriver Bild.

Tyskland väntas möta antingen USA eller Schweiz i premiären 2027.

