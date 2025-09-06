HV71 vann mot Rögle igen – efter vändning

För andra gången den här försäsongen besegrade HV71 Rögle med 3-2. Det efter att ha vänt ett 0-2-underläge till seger.

Martin Johnsen avgjorde för HV71 mot Rögle.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

Martin Johnsen klev fram med dryga minuten kvar och gjorde 3-2 till HV71. Ett mål som innebar att HV71 hade tagit sig tillbaka från 0-2 till ledningen. Och det sena målet blev också matchens sista mål.

Rögle var annars laget som tog kommandot i matchen. Med två och en halv minut kvar av perioden kom också 1-0-målet via Leon Bristedt. I den andra perioden klev Dennis Everberg fram och utökade ledningen för skåningarna. Men HV71 började äta sig in i matchen.

Hugo Fransson och Lukas Rousek stod för ett varsitt mål fram till 2-2.

En ställning som höll sig in i den tredje perioden. Väl där dröjde det alltså innan HV71 hittade segermålet. Martin Johnsen, som kom till HV från Mora inför säsongen, fick därmed ta på sig hjältekoftan. Den 21-åriga norrmannen stod förra säsongen för 47 poäng på 49 matcher i Hockeyallsvenskan.

