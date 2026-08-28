Robert Kimby har fått se sitt Djurgården förlora tre raka matcher.

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Djurgården har haft det kämpigt på försäsongen så här långt.

Stockholmarna har spelat tre träningsmatcher och förlorat alla tre – visserligen med uddamålet samtliga gånger. Det blev först 2-3 mot Örebro följt av 1-2, efter straffar mot HV71 . Under torsdagskvällen åkte Djurgården på en ny förlust. Den här gången blev det 1-2 mot Brynäs .

Efter förlusten var Djurgårdens tränare Robert Kimby inte riktigt nöjd med insatsen.

– Jag tycker att det är en match som inte riktigt faller oss i smaken. Jag tycker att vi är slarvigare än vad vi har varit i de tidigare två matcherna. Jag tycker inte att vi har samma ”execution” riktigt. Vi får inte samma press och aggressivitet, säger Kimby på DIF:s hemsida .

– Men överlag, om vi bara pratar prestationen så skulle jag vilja att vi har ett lite bättre puckansvar när det gäller besluten. Jag skulle vilja att vi har lite bättre kvalitet i spelet med puck också.

Robert Kimby om Djurgårdens förluster: "Behöver göra mål"

Djurgården har förlorat tre raka matcher och hittills under försäsongen har lagets också endast lyckats göra fyra mål framåt. I förlusten mot Brynäs var det Hampus Larsson, på lån från Mora (!), som blev lagets enda målskytt.

Robert Kimby ger nu sin syn på vad laget behöver förbättra.

– Att göra fler mål än motståndarna är en sak… Det är klart att vi vill vinna matcher. Men det finns massa bra saker vi gör i de här matcherna. För att vara de första matcherna så har vi spelat en bra hockey, men vi vill göra lite till. Vi behöver göra de där målen, för chanser har vi skapat. Även idag. Även om jag tycker att Brynäs har fler vassa chanser än oss så har vi bra lägen i dag också som vi behöver peta dit. Det finns mycket att ta med oss. Sedan ska vi fortsätta jobba på de delarna i spelet hela tiden, säger Kimby.

Nästa vecka, på torsdag, spelar Djurgården sin nästa träningsmatch. Då väntar återigen ett möte med Brynäs där DIF får chans till revansch på Gävle-laget.