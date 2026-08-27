Mora-lånet målskytt för DIF

Hampus Larsson målskytt för DIF. Foto: Bildbyrån

Inför mötet med Brynäs IF i Sandviken hade Djurgården lånat in två spelare från Mora i form av Hampus Larsson och Patrick Rörbu Elvsveen. Dessutom lånade man in 22-årige Simon Carlsson från Tyresö/Hanviken inför matchen.

Alla tre bildade tillsammans kedja för stockholmarna den här kvällen.

Mora-lånet målskytt

I Sandviken var det dock Brynäs som kopplade greppet tidigt när Bobby Trivigno gjort 1-0 redan efter 1.18.

Den andra perioden ble ryckig med mycket utvisningar för bägge lagen. Inget av dessa renderade dock i något mål. Med fyra minuter kvar av andra akten kunde däremot Mattias Norlindersnyggt göra 2-0 när han bröt in på första stolpen och tryckte upp en backhand i nättaket bakom Marmenlind i Djurgårdsmålet.

Djurgården har haft problem med målskyttet hittills under försäsongen och det fortsatte även idag. Drygt tre minuter in i tredje perioden kunde dock ett av lånet för dagen spräcka Chronas nolla när Hampus Larsson pillade in reduceringen.

Närmare än så kom dock inte Djurgården. Närmast var Sebastian Hartmann i slutminuten, men då stod Magnus Chrona för matchen vassaste räddning.

Brynäs vann matchen i Arena Jernvallen med 2-1.

Brynäs - Djurgården 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)

Brynäs: Bobby Trivigno, Mattias Norlinder

Djurgården: Hampus Larsson