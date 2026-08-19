Herman Liv matchhjälte för HV71

Herman Liv imponerade för HV. Foto: Bildbyrån

I Tyresö möttes Djurgården och HV71 i lagens andra försäsongsmatch. Det var en lite extra speciell match för HV71 eftersom det också var Herman Livs debut i HV71-tröjan.

Spelmässigt var det Djurgården som var det bättre laget sett över 60 minuters hockey. Man tog också ledningen efter 07.08 genom Jacob Josefson som hitta nätet bakom Liv, framspelad av David Blomgren.

Herman Liv imponerade

Fem minuter efter ledningsmålet fick Djurgården straff. En straff som nyförvärvet Nils Åman man tog hand om. Den duellen vann dock Herman Liv och det var fortsatt 1-0 efter första 20 minuterna.

I den andra perioden fortsatte Djurgården spelmässigt vara det bättre laget, men mellan stolparna stod Herman Liv för ett imponerande lugn för gästerna. Knappt fyra minuter in kunde även HV kvittera matchen genom William Ignberg Nilsson, som blev helt ensam framför Djurgårdsmålet.

Den tredje perioden blev sedan mållös, mycket tack vare flera kvalificerade räddningar från Herman Liv, som räddade 24 av 25 skott i sin HV-debut. Istället gick matchen till förlängning som även den blev mållös.

I straffläggningen kunde sedan HV71 dra det längsta strået genom två mål från Riley Woods. Djurgårdens enda målskytt i straffläggningen blev Jacob Josefson, som var den ende djurgårdare att överlista Herman Liv ikväll.

Djurgården - HV71 1-2 efter straffar (1-0, 0-1, 0-0, 0-0)

Djurgården: Jacob Josefson

HV71: William Ignberg Nilsson, Riley Woods.