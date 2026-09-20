Elliot Ekefjärd lånas av Kalmar inför mötet med AIK.

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Kalmar har drabbats av tunga skador inför årets säsong i HockeyAllsvenskan . Massimo Rizzo har tvingats till operation och missar hela säsongen 2026/27 medan Allan McShane också går skadad och missar starten av säsongen.

I premiären mot BIK Karlskoga klev också Hampus Plato av med en befarad skada vilket gör att Kalmar har ont om forwards. Därför väljer klubben nu att agera.

Kalmar lånar Elliot Ekefjärd efter skadorna

Under söndagsmorgonen meddelar Kalmar att de plockar in forwarden Elliot Ekefjärd på lån från Karlskrona. Lånet gäller först och främst endast för Kalmars match mot AIK på måndag.

– Eftersom vi dras med lite skador och skavanker så är vi väldigt glad att kunna låna in Elliot på så kort varsel och jag vill tacka Karlskronas organisation för en smidig process. I Elliot får vi in en rejäl forward som med sin storlek kommer vara nyttig för oss, säger Kalmars GM Daniel Stolt.

Elliot Ekefjärd har gjort 128 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär för Björklöven , Nybro och Vimmerby . Han stod för 8+4 på 38 matcher i grundserien samt 2+1 på sju kvalmatcher i Vimmerby säsongen 2024/25. I fjol inledde han sedan också i Vimmerby men där blev det endast 4+2 på 36 matcher innan han lämnade för spel i Karlskrona i Hockeyettan . I KHK-tröjan noterades Ekefjärd för 14 poäng på 23 matcher under slutet av säsongen och skrev på ett nytt avtal för årets säsong.

Kalmar HC vann med 4-3 i den allsvenska premiären mot BIK Karlskoga i fredags och spelar sin andra match, en bortamatch mot AIK, i morgon, måndag.