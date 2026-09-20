Det blev en jobbig förlust för Tobias Ekberg och Mora i daladerbyt.

Säsongens första "Slaget om Siljan" blev ingen rolig affär för Mora IK. Hemma i Wibe Arena blev Mora nollat av ärkerivalen Leksand. Moras kanske bästa back för kvällen, Tobias Ekberg, var såklart besviken när hockeysverige.se mötte honom efter 0-4-förlusten.

– Känslan inför matchen var väldigt bra. Den här matchen var väldigt uppsnackad så vi fick säga till oss själva att först ha fokus på Östersundsmatchen.

– En otroligt kul match att spela. Fullsatt och ett bra drag runt om. Att sedan resultatet blev som det blev är såklart oturligt.

Laget kom hem till Mora halv tre på natten efter fredagens match i Östersund .

– Jag vill inte skylla någonting på det. Klart att Leksand fick de optimala förberedelserna, men samtidigt är vi vana vid det här och det är en del av hockeyn.

– Vi har också fått några timmar på dagen eftersom den här matchen var så pass sen, så jag tycker inte att det är något vi kan klaga på.

Tobias Ekberg om förlusten mot Leksand: "Kunde varit annolrunda"

Tobias Ekberg ser trots förlusten ändå en hel del positivt i Moras prestation.

– Jag tycker att vi dominerade första och spelade väldigt bra. Det kunde varit några mål till oss där.

– I andra började vi ta utvisningar samtidigt som då Leksand kunde börja bygga upp sitt momentum. Jag tycker att dom sedan tar över hela matchen.

– Jag tycker inte att vi riktigt hittade energin när vi kom ut till tredje. Det började redan i första bytet att vi ställde till det lite och efter det var Leksand numret för stort. Första till oss. Sedan var det mer Leksand i andra och tredje.

Hur ser du på din egna prestation?

– Jag har alltid höga krav. Jag får godkänt, men kan bättre.

Tobias Ekberg och hans Mora lämnade isen mållösa i derbyt.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Vad är som till slut avgjorde matchen som du ser det?

– Powerplay blev en faktor i matchen. Återigen, många utvisningar precis som igår (läs: fredag).

– Samtidigt ska jag tillägga att vi hade två frilägen så det kunde varit lite annorlunda även om Leksand hade en stor del av momentum i andra och tredje. Hade vi fått in någon puck så kanske vi hade det sänkt det lite, men i det stora hela var det ”PP” som avgjorde idag.

Det var många puckar i magplattan på Robin Christoffersson…

– Exakt. Jag håller med dig. Man stirrar sig blind på skottstatistiken ibland. Det kan se väldigt bra ut med många skott, men fördelar vi skotten var många av dom mitt i magplattan. Där har vi ett jobb att göra. Vi tog oss till lägena, men hur vi avslutar kan bli bättre, avslutar Tobias Ekberg.

Mora spelar sin nästa match i HockeyAllsvenskan den 23:e mot MoDo borta.