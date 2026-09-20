Sam Hallam har fått en tuff start nere i Schweiz.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Efter att ha lämnat rollen som förbundskapten för Tre Kronor har Sam Hallam flyttat ner till Schweiz och tagit över som ny huvudtränare för Genève-Servette. Med sig på resan har han också fått med sig Färjestad s tidigare assisterande tränare Christer Olsson.

Där fick Hallam en positiv start i CHL -spelet där Genève vann tre av fyra matcher, där den enda förlusten kom mot Skellefteå i Västerbotten. I ligaspelet har det dock gått desto tyngre för Hallam och hans lag.

Tre raka förluster för Sam Hallam och Genève-Servette

Genève-Servette förlorade tisdagens premiär mot Lugano med 6-3 sedan svenske Olle Lycksell klivit fram med 1+1 för Lugano. Därefter kom nästa smäll för Hallam i fredags. Genève förlorade nämligen hemmapremiären mot HC Ajoie med 4-3 efter straffläggning. Ajoie, som har kommit sist i NL fyra säsonger i rad, ledde med 3-0 innan Genève kom tillbaka i tredje perioden och räddade en poäng.

Under lördagskvällen spelade Genève-Servette sin tredje match för säsongen – och då kom även tredje raka förlusten för Sam Hallams mannar. Borta mot ZSC Lions blev Genève nollade och förlorade med 3-0. Hemmalaget tog ledningen i Zürich sedan Malte Strömwall gjort mål på straff och Strömwall spelade sedan också fram till 2-0-målet innan matchen slutade 3-0 för ZSC Lions.

Genève-Servette ligger därmed sist i den schweiziska ligan efter tre omgångar med endast en poäng på kontot så här långt. De har bara gjort sex mål på tre matcher, sämst i ligan, och har släppt in hela 13 mål vilket är mest av alla lag.

Det har nu alltså redan blivit pressat läge för Sam Hallam på nya jobbet. Hans Genève-Servette får fortsätta jaga första segern för säsongen. Lagets nästa match spelas på tisdag när Rapperswil står för motståndet. Det återstår att se om Hallam och Genève kan bryta trenden eller om det blir en fjärde förlust i rad för laget.