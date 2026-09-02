Rickard Wallin svarar om backjakten.

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Det har varit en illa dold hemlighet att Färjestad är ute efter att värva en toppback inför den kommande SHL-säsongen. I slutet av juli presenterades värvningen av Cal Foote men efter stor kritik från utsidan valde FBK att bryta kontraktet med Foote efter endast två dygn.

Nu har det gått över en månad sedan Cal Foote försvann från FBK:s böcker men ännu har klubben inte lyckats värva någon ny back. Nu ger sportdirektör Rickard Wallin en inblick i situationen.

– Vi har haft namn som vi varit jäkligt intresserade av längs vägen och några gånger har det varit väldigt nära, säger Wallin till Värmlands Folkblad.

– Just den här våren och sommaren har det varit en väldigt begränsad marknad. Men de övriga få spår som funnits har hamnat i andra klubbar.

Enligt Rickard Wallin har Färjestad i princip gjort klart med en back vid ett flertal tillfälle. En valde dock ett annat alternativ i sista stund medan en annan tackade nej på grund av familjeskäl och en tredje var överens med FBK men fick sedan ett envägskontrakt i NHL . Samtidigt har Färjestad också fått se flera andra tillgängliga backar hamna i andra klubbar.

Rickard Wallin: Färjestad kan byta spår i backjakten

Inför den stundande säsongen har Färjestad bara sex seniorbackar med juniorerna Samuel Eriksson och Måns Gudmundsson som alternativ. I nuläget går FBK in med en tanke om att ge de unga spelarna chansen i väntan på att rätt backvärvning ska komma loss.

Samtidigt öppnar Rickard Wallin nu för att Färjestad kan värva två backar. Klubben skulle nämligen kunna byta spår och plocka in en breddback för att stärka numerären i ett första läge för att sedan fortsätta jaga en spetsig toppback längre fram.

– Ja, det kan finnas ett scenario där vi känner att vi kan bredda backsidan utan att stänga jakten på en spetsig back, säger Wallin till VF och fortsätter:

– Om vi tror att det ger oss bättre förutsättningar. Och vi hittar en spelare vi tror kan göra det bra och som kan utvecklas ytterligare här. Vi får se vart det landar. Just nu letar vi så hårt och brett vi kan – vi kommer inte ge oss förrän vi gjort precis allt vi kan.