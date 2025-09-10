Hockeysverige.se:s redaktion har gemensamt röstat fram de bästa spelarna på respektive position i SHL inför säsongen 2025/26.

Först ut: Målvakterna.

I helgen startar SHL-säsongen 2025/26. Inför första nedsläpp har hockeysverige.se:s redaktion för sjätte året i rad med gemensamma krafter rankat de bästa spelarna på varje position: målvakter, backar, centrar och forwards.

Så har vi gått till väga:

Måns Karlsson, Rasmus Kågström, Robin Olausson, Martin Jansson, Simon Eld, Konrad Grönlund och Uffe Bodin har gjort varsin tio-i-topp-lista på varje position. Dessa har sedan plussats ihop och skapat en slutgiltig version. En förstaplats på en lista har varit värd tio poäng, en andraplats nio, en tredjeplats åtta, och så vidare. Den spelare som fått ihop flest poäng utifrån de enskilda rankingarna blir etta på den sammanslagna rankingen. Maxpoängen för en spelare är alltså 70.

Har två spelare hamnat på samma totalpoäng har den spelare som 1) har flest tiopoängare eller 2) har funnits med på flest rankinglistor 3) har den enskilt högsta placeringen gått före.

Tidigare vinnare:

2020: Jhonas Enroth, Örebro. Se listan här.

2021: Oscar Alsenfelt, Malmö. Se listan här.

2022: Lars Johansson, Frölunda. Se listan här.

2023: Linus Söderström, Skellefteå. Se listan här.

2024: Linus Söderström, Skellefteå. Se listan här.