Linköping har sparkat sportchefen Peter Jakobsson.

Nu är TV4-experten Petter Rönnqvist kritisk mot klubben.

– Det måste städas upp i Linköping om det här ska lyfta. Det går inte att hålla på så här, säger Rönnqvist.

Petter Rönnqvist ger sin syn på att Linköping har sparkat sportchefen Petter Rönnqvist. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter att de sportsliga resultaten har uteblivit även den här säsongen rann tiden ut för Peter Jakobsson. Tidigare i veckan gick Linköping ut med att sportchefen får sparken och lämnar klubben med omedelbar verkan.

– Vi har gjort en samlad bedömning att detta är den bästa vägen framåt för LHC, sade VD:n och klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar i ett pressmeddelande.

Petter Rönnqvist om Linköping efter sparkningen

Nu ger TV4-experten Petter Rönnqvist sin syn på Linköpings beslut att sparka Peter Jakobsson. Han är då bland annat kritisk mot klubben.

– Det är ett naturligt steg. Det finns vissa ursäkter med skador på Lennström, Remi Elie, Fantenberg som försvann inför säsongen. Det finns saker som går att peka på och säga att ”det här är inte Jakobssons fel, säger Rönnqvist i TV4:s ”Hockeytorsdag” under kvällen och fortsätter:

– Tittar man tillbaka och backar bandet sju-åtta år, de har kommit elva, tolva, elva, tolva. Det måste städas upp i Linköping om det här ska lyfta. Det går inte att hålla på så här.

Enligt Petter Rönnqvist har Jakobsson inte fått ihop lagbygget vilket lett till att klubben blivit kvar i botten av SHL.

– Det här är ett dyrt lag men jag inte att man kan se hur Linköping vill spela. Med värvningarna som har gjorts, vad är det som Linköping står för? Vad är det som Linköping vill ha som röd tråd? Jag tycker att en del inte riktigt hör hemma där.

Svaret om Tony Mårtensson: ”Kan behöva en kille…”

Nu ser i stället Tony Mårtensson ut att kliva upp och ta över som sportchef. Mårtensson har redan varit assisterande sportchef bakom Jakobsson men väntas nu kliva upp och få huvudansvaret.

Petter Rönnqvist menar dock att LHC skulle behöva lyfta in ytterligare något namn för att backa upp Mårtensson.

– Mårtensson för mig är ju ytterst hockeybegåvad, men har ju varit med i det här lagbygget, ska man veta. Sedan har investerare och styrelsen ett visst ansvar i vissa värvningar också. För mig är Mårtensson ytterst kapabel att vara sportchef, men han kanske inte är den här extroverta och sociala killen, så som jag har lärt känna honom när vi har träffats.

Det kanske vore bra om man har en kille som kan fronta för sponsorer och media på ett bättre sätt, säger Rönnqvist.

Strax efter beskedet att Peter Jakobsson fick sparken kom Expressen med uppgifter om att klubbikonen Broc Little är aktuell för en roll i klubben. Han skulle då kunna bilda en sportchefsduo tillsammans med Tony Mårtensson i Linköping.

Source: Linköping HC @ Elite Prospects