Uppgifter: De kan ersätta Jakobsson i Linköping

Linköping har sparkat sportchefen Peter Jakobsson. Nu pekar Expressen ut klubbikonen Broc Little som en av två möjliga ersättare.

Tony Mårtensson och Broc Little ligger nära till hands när Linköping jagar ersättare till Peter Jakobsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var under tisdagskvällen som beskedet kom från Linköping. Med 13 matcher kvar och sex poäng till kval går man skilda vägar med sin sportchef, Peter Jakobsson.

Anledningen till det hela ska vara de uteblivna resultaten, men även att detta blivit fallet trots en ekonomisk satsning med värvningar som Jakub Vrána och Theodor Lennström. Detta skriver Expressen strax efter att LHC kommit med sitt pressmeddelande. Tidningen skriver även VD och klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar, höll ett möte med flera spelare förra tisdagen, och att man på onsdagen beslöt sig för att Jakobsson gjort sitt.

LHC letar, enligt sitt pressmeddelande, efter en interim-lösning. Men hur blir det på sikt i sportchefsstolen då?

Uppgifter: Kan bilda sportchefsduo i Linköping

Det arbetet ska redan vara inlett och enligt Expressens uppgifter är det två namn som nämns som möjliga ersättare till Jakobsson.

Tony Mårtensson är den ena, och den mest naturliga i och med sin nuvarande roll som assisterande sportchef. Men även ikonen Broc Little ska vara aktuell enligt tidningen. Ambitionen ska vara att båda två leder LHC framåt tillsammans, som en sportchefsduo, då Little ändå var tänkt att komma tillbaka som spelarutvecklare till nästa säsong.

Broc Little meddelade i somras att han avslutat sin spelarkarriär. Detta efter tio säsonger i Linköping med 481 grundserie- och slutspelsmatcher. Little hyllades så sent som 17 januari för sina insatser i tröjan.