Med 13 matcher kvar har LHC sex poäng ner till kval. Nu väljer man att gå skilda vägar med sportchefen Peter Jakobsson.

– Vi har gjort en samlad bedömning att detta är den bästa vägen framåt för LHC, säger VD och klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar.

Peter Jakobsson får lämna Linköping. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

Innan Klas Östman fick lämna Linköping i december 2024 hade Peter Jakobsson aldrig sparkat en huvudtränare. Nu är det istället han själv som offras.

Under tisdagen meddelar SHL-klubben att man valt att gå skilda vägar med sportchefen, med 13 matcher kvar på säsongen.

– Jag har den yttersta respekt för Peter och vill tacka honom för hans arbete och engagemang i föreningen. Vi har gjort en samlad bedömning att detta är den bästa vägen framåt för LHC, säger Linköping Hockey Club:s VD och klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar i ett pressmeddelande.

Äta eller ätas för Peter Jakobsson

Jakobsson fick även sparken från sitt tidigare jobb, i Färjestad. Likt nuläget med ”Musse” Håkansson i LHC, stod även då en ifrågasatt huvudtränare kvar i båset (Johan Pennerborn till februari)

– Det är en tuff bransch, både för oss sportchefer och tränarna. Jag vet hur det funkar, och gången innan så hann jag inte, då fick jag gå själv. Den här gången hann jag före, sade Jakobsson om sparkningen av Klas Östman under SHL:s upptaktsträff inför 2025/26-säsongen.

I dagens pressmeddelande uttalar han sig vidare.

– Det är ett tråkigt och ledsamt besked att få, då jag har gjort allt jag kunnat för att vi ska nå framgång här i Linköping. Samtidigt vill jag tacka klubben för förtroendet senaste åren, en tid som varit lärorik, utmanande och engagerande. Jag vill också passa på att tacka alla människor som har stöttat oss i Saab Arena och önskar Cluben lycka till framöver, säger Jakobsson.

LHC meddelar även att man inom kort kommer att återkomma med information kring en interimslösning.