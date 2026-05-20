Noel Fransén lämnade Färjestad och ryktades flytta till Finland nästa säsong.

Nu skriver 20-åringen i stället på ett NHL-avtal med Carolina Hurricanes och flyttar till Nordamerika.

Noel Fransén lämnar Färjestad för spel i Nordamerika nästa säsong. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Tidigare i dag bekräftade Färjestad att de går skilda vägar med egna produkten Noel Fransén. Han lämnar SHL-klubben efter att tillbringat de senaste två säsongerna på lån hos Västerås och BIK Karlskoga i HockeyAllsvenskan.

– Noel har gått från hela vägen från hockeyskolan upp till vårt a-lag. Nu när kontraktet går ut så har vi enats om att han ska fortsätta sin karriär på annat håll och vi önskar stort lycka till framåt och hoppas att vi ses igen i framtiden, sade FBK:s sportdirektör Rickard Wallin i ett uttlanade.

Noel Fransén klar för Carolina Hurricanes

Sedan tidigare har Noel Fransén uppgetts vara klar för en övergång till finska Ilves från och med nästa säsong.

Nu står det däremot klart att flytten inte blir av.

I stället skriver 20-åringen på ett NHL-kontrakt med Carolina Hurricanes. Klubben bekräftar att han kommer att ta klivet till andra sidan Atlanten inför säsongen 2026/27.

– Noel har alla attribut som vi söker i en back. Han har bra rörlighet på skridskorna för att stänga ner defensivt och har även farten för att vara aktivt vid offensiva spelvändningar. Vi ser fram emot att se honom i Nordamerika från och med nästa säsong, säger Carolinas GM Eric Tulsky.

Another one inked 🖊



The #Canes have signed defenseman Noel Fransen to a three-year, entry-level contract.



Details » https://t.co/9bd2ezK8bc pic.twitter.com/rsspOfpEJk — Carolina Hurricanes (@Canes) May 20, 2026

Noel Fransén valdes av Carolina Hurricanes i NHL-draftens tredje rundan 2024. Värmlänningen har endast fått spela 18 SHL-matcher för Färjestad under tre säsonger. Han har samtidigt producerat 34 poäng på 88 matcher i HockeyAllsvenskan på lån hos Västerås och BIK Karlskoga. Säsongen 2023/24 gjorde Fransén stor succé i FBK:s J20-lag där han sköt 20 mål och 44 poäng på 45 matcher. Fransén vann därmed både skytteligan och poängligan för backar i U20 Nationell.

Source: Noel Fransén @ Elite Prospects