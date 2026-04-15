Noel Fransén sitter på utgående kontrakt med Färjestad, det ser inte ut att bli något fortsättning.

Istället kommer 20-åringen att lämna klubben – för att fortsätta karriären i Ilves, det enligt uppgifter från Värmlands-Folkblad.

Noel Fransén väntas lämna Färjestad

Foto: Mats Andersson / Bildbyrån

Noel Fransén struntade i att flytta till college efter att Färjestad övertygade backen om att skriva ett tvåårigt rookiekontrakt. Men speciellt mycket speltid i storklubben blev det inte. Istället har löftet blivit utlånad, två säsonger i rad. Under 2024/2025 anslöt han till Västerås, efter att han spelat försäsongen med FBK, där han gjorde 20 poäng (3+17) i Hockeyallsvenskan. Den senaste säsongen lånades Fransén ut till BIK Karlskoga där han noterades för 14 poäng (6+8) på 38 matcher.

Nu ser det ut som att tiden i Sverige är passé. Enligt uppgifter till VF ska 20-åringen vara nära en flytt till finska klubben Ilves.

– Jag vet inte så mycket om det där, ingenting är klart, säger Fransén till tidningen angående uppgifterna.

”Det är klart att man pratar runt”

Fransén sitter på utgående kontrakt med Färjestad. Nu uppger backen att han måste prata med Carolina Hurricanes, som draftade löftet 2024, om hur framtiden ser ut.

– Jag ska även prata med Carolina efter säsongen så vi får se vad som händer. Men det är klart att man pratar runt när kontraktet går ut. Det vore gôtt att ha något klart – men det blir nog det ganska snabbt efter säsongen, säger han till VF.

Men innan ett samtal med NHL-klubben tas ska backen gå in i en finalserie med BIK Karlskoga, där Björklöven står som motståndare. Hittills har Fransén inte spelar en enda slutspelsmatch i slutspelet på grund av sjukdom, men nu är han tillbaka.

– Om det är någon som ska rubba Björklöven så är det vi. Vi har varit underdogs hela säsongen och slutspelet men ändå står vi i final mot ”Löven” – jag tror vi har goda chanser att ta den.

