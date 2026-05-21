AVSLÖJAR: Succéjunioren klar för Färjestad

Romeo Edvardsen Sörensen har följts av NHL-klubbar under sin succésäsong i Mora. Nu är 18-åringen klar för Färjestad – enligt våra uppgifter.

Via Täby och Malmö kom Romeo Edvardsen Sörensen till Mora inför 2024/25. Flytten följdes av en succé i U18 och år två exploderade han som en av U20-seriens absolut främsta poängspelare.

Det hela gav spel i Hockeyallsvenskan vid 25 tillfällen, men enligt uppgifter till hockeysverige.se blir det ingen fortsättning. Istället väntar en flytt upp till SHL då den 18-årige forwarden skrivit på för fortsatt utveckling i Färjestad. Tanken är att poängsprutan ska inleda i Karlstad-lagets U20 nästa säsong och sedan jobba sig uppåt.

Den norske talangen avslutade den gångna säsongen med 47 poäng på 33 U20-matcher. I Hockeyallsvenskan hann han med tre mål och fyra poäng. Samtidigt var han en nyckelspelare för Norge när man säkrade uppflyttning till ”riktiga” JVM.

Följs av NHL-klubbar inför draften

Succén i Mora har även väckt intresse hos NHL-klubbar. Något hockeysveirge.se kunde skriva om i november.

– Den här säsongen har han gått från lovande till direkt drivande i U20 Nationell. Han producerar, han skapar tempo och han är konsekvent i detaljerna. Flera klubbar följer honom men för oss handlar allt om att bygga rätt hockeyspelare först. NHL kommer om jobbet görs varje dag, bekräftade då agenten, Olof Söderbaum, på EoS.

Romeo Edvardsen Sørensen var bara fyra dagar ifrån att inte vara tillgänglig för förra årets NHL-draft. Det var inget lag som valde att ta honom då, men nu är det långtifrån omöjligt att någon väljer att ta en chansning på honom nu till spektaklet 2026.

