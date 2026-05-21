Västerås värvar– från konkurrenten

Anton Olsson har precis lämnat moderklubben Mora IK. Nu är backen istället klar för Västerås.

– En ambitiös och puckskicklig back med ett bra skott, säger föreningens assisterande sportchef Stefan Holmgren till lagsidan.

Under torsdagen stod det klart att Anton Olsson lämnar Mora IK. Detta efter att han gjort hela resan upp genom moderklubben, och in i Hockeyallsvenskan. Nu har han hittat sin nya klubbadress.

20-åringen forsätter i ligan, men blir istället en del av Västerås.

– Det känns som att det är något spännande på gång i VIK med den nystart som sker kring laget. Jag ser verkligen fram emot att få spela i Västerås, som är en anrik klubb med väldigt passionerade supportrar, säger Olsson till klubbens sajt.

Var JVM-aktuell: ”Ett kvitto på hans fina utveckling”

Under den gångna säsongen stod backen för 7 poäng (3+4) på 39 hockeyallsvenska matcher. Dessförinnan hade han fått chansen i Juniorkronorna som en av flera JVM-aktuella backar. Nu tror assisterande sportchef Stefan Holmgren att löftet kommer fortsätta utvecklas i Västerås.

– Anton är en ambitiös och puckskicklig back med ett bra skott. Ett kvitto på hans fina utveckling är att han har fått representera Sverige på landslagsnivå under de senaste fem åren. Nu hoppas vi att han ska ta nästa kliv i vår verksamhet under den kommande säsongen, säger Holmgren.

Avtalet är skrivet över säsongen 2026/2027.

