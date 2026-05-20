Noel Fransén lämnar Färjestad. Det bekräftar klubben på Instagram.

– Vi har enats om att han ska fortsätta sin karriär på annat håll, säger sportdirektör Rickard Wallin.

20-årige Noel Fransén har tillhört Färjestad hela karriären, även om han de två senaste åren mestadels varit utlånad till Västerås respektive BIK Karlskoga. Nu går hans FBK-kontrakt ut – och det står klart att det inte blir någon fortsättning.

– Noel har gått från hela vägen från hockeyskolan upp till vårt a-lag. Nu när kontraktet går ut så har vi enats om att han ska fortsätta sin karriär på annat håll och vi önskar stort lycka till framåt och hoppas att vi ses igen i framtiden, säger Rickard Wallin.

Den juniorlandslagsmeriterade backen gjorde 2+1 på 18 SHL-matcher för sin moderklubb. Den gångna säsongen blev det 6+8 på 38 matcher i BIK Karlskoga.

Till nästa säsong uppges Fransén vara klar för spel i finska Ilves.

