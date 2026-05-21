River kontraktet – fyra lämnar Mora

Mora IK tackar av fyra nya spelare inför 2026/27. Däribland Martin Fransson som får kontraktet rivet i förtid.

Under onsdagen gick Mora IK ut och vädjade om hjälp för att kunna förlänga med Marcus Karlström – och värva Damien Giroux.

”Nu behöver vi er hjälp. Var med på resan och bidra till att stärka truppen inför säsongen 26/27. Varje bidrag gör skillnad och tillsammans visar vi kraften som finns runt vårt Mora IK”, skrev föreningen på sin hemsida.

Nu bekräftar man att ytterligare fyra spelare lämnar inför 2026/27-säsongen. Det handlar om Isac Jonsson, Anton Olsson, Viktor Lennartsson och Martin Fransson.

River kontraktet: ”Kommit överens om att avsluta”

Det som sticker ut här är att den egna produkten, Anton Olsson, väljer att flytta vidare. Den nya klubben, som samtidigt presenterar värvningen, är konkurrenten Västerås. Samtidigt kommer avskedet lite överraskande gällande Martin Fransson då han satt på ett avtal till 2027.

”När det gäller Martin Fransson har båda parter kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid. Vi tackar Martin för tiden i klubben och önskar honom stort lycka till framöver”, skriver Mora på sin sajt.

32-årige Viktor Lennartsson klev in i februari och stannade på åtta matcher denna sejour. Isac Jonsson värvades i januari och hann med 13 matcher.

