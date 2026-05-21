Klart: Målvaktsprofilen återvänder till Vimmerby

Tomas Rydén är tillbaka i Vimmerby Hockey. Efter fem år återvänder målvakten till klubben.

Tomas Rydén är tillbaka i Vimmerby. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Målvakten kom till Vimmerby Hockey inför säsongen 2018/2019 och blev en publikfavorit under sina tre år i klubben. Under det senaste året har målvakten spelat i den danska klubben Rødovre Mighty Bulls, men nu återvänder 32-åringen tillbaka till föreningen.

”För många behöver Tomas egentligen ingen närmare presentation. Under sina tidigare år i Vimmerby blev han en stor profil i klubben och en målvakt som betydde mycket – både på isen och runt laget. Med sitt lugn, sitt tävlingsdriv och förmåga att ge laget trygghet bakåt satte han tydliga avtryck under åren 2018-2021”, skriver Vimmerby Hockey på sin Instagram.

”Tomas vet vad som krävs”

Under sin senaste säsong i Smålandsklubben hade Rydén en räddningsprocent på 93.2. Nu ser klubbens sportchef Pelle Johansson fram emot återkomsten.

– Ja, man vill ju nästan använda starka ord för att beskriva hur det känns att få tillbaka Tomas till Vimmerby Hockey. Det känns riktigt, riktigt bra hur som helst. Tomas vet vad klubben står för, han vet vad som krävs och han kommer in med både rutin, trygghet och ett starkt driv att fortsätta utvecklas och tävla, för laget och för klubben, säger sportchefen.

Source: Tomas Rydén @ Elite Prospects