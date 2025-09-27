Färjestad har tvingats klara sig utan Magnus Nygren under säsongsupptakten. Men i eftermiddag gör han comeback.

Magnus Nygren.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Den nu 35-årige backen missade inledningen på Färjestads försäsong efter en operation under sommaren, och drabbades sedan av en ny smäll i genrepet mot Örebro. Han meddelades då bli borta några veckor, vilket gjorde att Färjestad värvade Roland Knot på ett korttidskontrakt.

I dagens match mot Växjö finns både Nygren och Knot med. Nygren är alltså redo för säsongsdebut. Han står uppskriven i första backpar tillsammans med Filip Roos.

Nygren gjorde tidigare i veckan sitt första ispass med resten av laget, med ett specialskydd från USA.

Magnus Nygren gjorde 27 poäng på 51 SHL-matcher förra säsongen.



