Smällen i genrepet var bara den senaste i raden för Magnus Nygren.

Nu kommer ett glädjebesked från Färjestad om 35-årige backen.

– Jag är mest glad att det inte kändes sämre på något sätt, säger han till NWT.

Magnus Nygren. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Färjestad kommer med dubbla glädjebesked efter tisdagens isträning.



Kapten Linus Johansson, som varit sjuk, och skadade Magnus Nygren, var på is med resten av laget. För den sistnämnde var detta extra speciellt då han dessutom gjorde sitt första ispass med ett nytt specialskydd, levererat från USA.



– Det kändes jättebra. Jag är mest glad att det inte kändes sämre på något sätt. Jag har inga förväntningar på att det ska vara några mirakel på något sätt, men när jag lär mig hur jag ska spänna det på bästa sätt och sådär så kommer det bli skitbra, säger han till NWT efter träningen.

Går åt rätt håll: ”Inte mindre optimistisk”

Den nu 35-årige backen missade inledningen på Färjestads försäsong efter en operation under sommaren, och drabbades sedan av en ny smäll i genrepet mot Örebro. Han meddelades då bli borta några veckor, och inom kort fanns även tjecken Ronald Knot på plats som nytt alternativ på backplatsen.



– Vi tar det som det kommer och med det vi vet just nu. Magnus har ställt in siktet på vad han behöver göra. Sedan får vi utvärdera längs vägen, sade sportchefen Rickard Wallin till hockeysverige.se efter värvningen.



Nygren menar nu att processen går åt rätt håll.



– Jag kört med ett liknande, fast inte lika mycket ”Rolls-Royce”. Det är skillnad mot det jag haft innan. Jag känner att det är efter mina former och mina behov. Men jag ropar inte hej, och kommer inte ropa hej förrän säsongen är slut. Men jag är absolut inte mindre optimistisk efter den här träningen, säger han till NWT och fortsätter om skyddet.

– Det är ingen inkörningsperiod. Det är mer efter egen känsla och lite tester kvar att göra som kommer att ske väldigt snart här. Om det är idag eller imorgon eller hur det blir, det vet jag inte.

Source: Magnus Nygren @ Elite Prospects