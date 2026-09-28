Charles Hudon och Marcus Krüger saknades på Djurgårdens träning.

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Djurgården har fått en knackig start på årets säsong med blott tre poäng på de första fyra matcherna. Förra veckan tog DIF dock poäng i båda matcherna. Det blev först en övertidsseger mot Växjö i torsdags, där Charles Hudon blev stor hjälte med två mål, och i lördags förlorade Djurgården sedan efter förlängning mot Timrå .

Under veckan väntar två tuffa utmaningar för stockholmarna som ställs mot seriens två bästa lag under säsongsinledningen. På torsdag väntar Färjestad i Avicii Arena och på lördag blir det ett storstadsmöte borta mot Frölunda .

Under måndagens träning saknade Djurgården två viktiga kugger. Både lagkaptenen Marcus Krüger och hjälten mot Växjö , Charles Hudon, avstod från träningen.

Oviss status för Marcus Krüger och Charles Hudon i Djurgården

Robert Kimby ger nu ett första besked om Krüger och menar att det är oklart om han kan vara med och spela i veckans matcher.

– Han tränade inte idag. Vi hade kanske en grundtanke på att ta en styrkedag idag sedan tar vi en återsamling och ser hur det är imorgon, säger Kimby på klubbens hemsida.

Gällande Hudon är det också oklar status just nu. Precis som Krüger missade han fem av sex matcher under försäsongen på grund av tidigare skador men har sedan varit med i alla matcher under SHL-starten.

– Samma sak där. Båda de får en intensiv start på säsongen. De kastar sig in i en träningsmatch och spelar sedan fyra matcher på sju dagar, säger Robert Kimby.

Det återstår att se om duon kan träna under veckan och eventuellt spela i torsdagens match mot Färjestad. Charles Hudon leder Djurgårdens interna poängliga med 2+2 för sammanlagt fyra poäng på fyra matcher så här långt.