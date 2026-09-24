Kovács förklaring: "Jag har haft lite annat fokus"

Robin Kovács har nu inlett säsongen med tre mål på två matcher.

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I premiären kom den första SHL-segern på 25 år. Nu har den bottentippade nykomlingen, IF Björklöven, säkrat fem poäng på sina första två matcher under 2026/27-säsongen. Och det till stor del tack vare en viss Robin Kovács.

Unde torsdagens 4–3-seger mot Örebro Hockey dundrade den 29-årige stjärnan in både 1–0 och avgörandet i förlängningen.

Målet från hans klubba var det andra och tredje på dessa två matcher, och denna gång kom de också mot klubben han gjort detsamma för under tre tidigare SHL-säsonger.

– Det är skönt. Jag tycker inte vi gör vår bästa match. Framför allt i andra perioden är de mycket bättre, stundtals i tredje också. Men vi är nöjda med två poäng, och vi behöver förbättra oss här inför lördag, säger han själv i TV4 efter vinsten.

Robin Kovács: "Jag har haft lite annat fokus"

Robin Kovács bröt med Linköping efter förra säsongen och ryktades återvända till AIK. Så blev det inte. Något Björklöven, sportchef Per Kenttä och gänget säkerligen är mycket nöjda med just nu.

– Bra. Jag har haft lite annat fokus den här säsongen när jag kommit in, säger stjärnan om sin starka start i TV4 och förklarar:

– Jag vill hjälpa laget med så mycket poäng och mål som möjligt. Vi vet att vi har en resa att göra, många tippar oss där nere, men vi har otroligt bra lag och stor kapacitet så jag vet att vi kan göra mycket bra.

På lördag, 26 september, möter Björklöven Färjestad i vad som blir deras hemmapremiär.