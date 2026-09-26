Kovacs sågning: "En blöt jävla filt"

Robin Kovacs sågar egna laget efter hemmapremiären. Foto: Bildbyrån

Magnus Bogren blev IF Björklövens frälsare när han tog klubben tillbaka till finrummet i våras, sin första säsong i klubben.

Inför eftermiddagens hemmapremiär meddelade han själv i ett videklipp som visades på jumbotronen att han förlängt sitt kontrakt med Umeå-klubben.

-- När frågan kom från Per så var det inga långa tanketider på det. Det känns väldigt bra, jag trivs bra i Löven och vi har en fin resa framför oss, säger han till TV4 inför matchen.

Färjestad tystade Löven

En kokande hemmaarena och nytt kontrakt för Magnus Bogren. Ungefär där slutade det roliga för Björklöven den här historiska eftermiddagen. För redan efter tio minuter in i den efterlängtade hemmapremiären hade gästerna från Karlstad gasat iväg till en 3-0-ledning. Först genom Radim Zohorna, och sedan genom en dubbel från Albert Wikman.

När 3-0-målet kom efter tio endast tio minuter fick Lassi Lehtinen nog och ersattes av Frans Tuohimaa i hemmamålet.

-- Färjestad är numret bättre och större i den här matchen, säger Sanny Lindström i TV4.

Robin Kovacs sågar Björklöven

Den andra perioden blev ganska intetsägande där gästerna hade full kontroll på händelserna. Hemmalaget trodde för en stund att man kvitterat redan en minut in, men reprisbilderna visade tydligt att pucken aldrig korsade mållinjen.

Efter 40 minuters spel var det en märkbart irriterad Robin Kovács i hemmalaget.

-- Jag tycker det är en blöt jävla filt rakt igenom i 40 minuter. Man säger alltid "hemmapremiär, vi ska göra det till en jäkla fest blablabla", men sättet vi kommer ut på och släpper till alldeles för mycket i första och andra perioden. Det är inga känslor, ingen närkamp, inga känslor för fem öre.

-- Var och en behöver vara redo för krig. Vi kan inte tycka vi är bäst i världen bara för vi vunnit två matcher och tro att det ska bli enkelt att komma hem. Färjestad är ett bra lag och vi behöver kämpa 60 minuter varje match för att vinna.

Björklöven överkört i hemmapremiären

Den tredje perioden blev inte mycket roligare för hemmalaget. Färjestad kunde öka på till 4-0 i powerplay genom Oskar Steen, och sedan även 5-0 i numerärt överläge som också blev slutresultatet.

Björklöven - Färjestad 0-5 (0-3, 0-0, 0-2)

Björklöven: -

Färjestad: Albert Wikman x2, Radim Zohorna, Oskar Steen, Marian Studenic