Därför nobbar Love Härenstam en SHL-flytt: ”Ingen idé”

Love Härenstam har varit jagad av SHL-klubbar efter succén i Södertälje.

19-åringen väljer dock att stanna i SSK – trots intresset från SHL.

– Jag känner väl att det är ingen idé att stressa, säger Härenstam till hockeysverige.se.

Love Härenstam berättar om beslutet att tacka nej till SHL-lag – för att stanna i Södertälje.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I kväll spelar Tre Kronor match i Husqvarna Garden mot Schweiz. I truppen återfinns hela tio debutanter, och sex av dem var med och vann JVM-guld i vintras. En av debutanterna är 19-årige målvaktstalangen Love Härenstam.

Det är däremot oklart ifall Härenstam kommer att få debutera redan i kväll eller om debuten kommer att ske till helgen när Sverige reser ner till Tjeckien för resten av Fortuna Hockey Games.

– Det är extremt roligt och jag är bara glad över att få chansen. Jag ska bara njuta över den här veckan och njuta när jag får spela sen också, säger Love Härenstam till hockeysverige.se.

Oväntade Tre Kronor-debuten: ”Blev chockad”

Det är inte vanligt att spelare i HockeyAllsvenskan får chansen i Tre Kronor. Jonathan Dahlén blev uttagen i landslaget när han spelade i allsvenskan med Timrå 2020. Den senaste allsvenska målvakten att spela för Tre Kronor var Samuel Ersson, då i Västerås, som blev uttagen som en av del VM-förberedelserna 2019.

Att få chansen i Tre Kronor, var det något som du hade förväntat dig?

– Nej, absolut inte. Jag blev lite chockad när jag fick veta det såklart, men jag är bara extremt tacksam. Det är väldigt roligt att få vara med.

Det var Tre Kronors general manager Josef Boumedienne som ringde och berättade att Love Härenstam hade blivit uttagen som en av två målvakter tillsammans med Magnus Hellberg.

– Jag blev bara glad och chockad. Det var inget som jag hade förväntat mig. Jag trodde att jag hade spelat klart för den här säsongen. Nu är det bara kul att få fortsätta lira lite till.

Det måste kännas speciellt att ni är många från JVM-laget som är med också?

– Jo, det är extremt roligt. Det är kul att kunna ha några med sig som man känner sedan innan också. Det är bara roligt att se alla där ute.

Love Härenstam är tillbaka i den blågula dressen efter JVM-succén i vintras. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Luriga svaret: ”Det får ni se sen”

I nuläget är det oklart hur länge som Love Härenstam kommer att spela med Tre Kronor. I första hand är han uttagen för Fortuna Hockey Games och det återstår att se om han får stanna kvar för Beijer Hockey Games i Ängelholm nästa vecka.

– Mitt mål är såklart att det ska bli mer än en vecka men för min del spelar det inte så stor roll om det skulle ta slut efter den här veckan heller. Jag är bara väldigt glad över möjligheten och ska göra det jag kan för att ge mig chansen. Oavsett är jag bara tacksam över att få vara här.

Är det sagt någonting om hur ni fördelar matcherna eller hur mycket spel som det blir för din del?

– Jag har väl en liten aning men det får ni se sen.

Faktorerna bakom succén i Södertälje

Love Härenstam har haft en succésäsong i Södertälje där han hade 92,0 i räddningsprocent och 1,81 GAA på 32 matcher i grundserien samt 91,8 räddningsprocent och 2,36 insläppta mål per match på elva framträdanden i slutspelet. Efter säsongen prisades Härenstam som HockeyAllsvenskans bästa målvakt samt vann pris som årets rookie. Han tog även hem Guldgallret som ligans bästa junior.

Att kunna addera Tre Kronor till den listan, det blir ytterligare ett kvitto på vilken stark säsong som du har haft?

– Det känns extremt bra och kul att de har sett och följt hur det har gått under säsongen. Det var inget jag förväntade mig eller trodde innan säsongen, eller även nu i slutet. Det är bara extremt roligt att de har koll på en.

Har det till och med gått bättre i SSK än vad du förväntade dig inför säsongen?

– Ja, men såklart. Om någon hade sagt att jag skulle få de priserna som jag fick efter säsongen och att jag skulle få vara med en vecka med Tre Kronor, då hade jag aldrig trott på det. Jag är såklart jättenöjd och tacksam över allt som har hänt under säsongen. Det är väldigt roligt att det har blivit som det har blivit.

Love Härenstam hyllar målvaktstränaren Calle Brattenberger efter succén i SSK. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Vad skulle du säga har varit de stora faktorerna bakom att det har gått så bra?

– Mycket kommer på grund av att jag hade en bra sommarfys, med allt vad det innebär, förra sommaren och kom in i säsongen på ett bra sätt redan på försäsongen. Sedan spelar det även in att jag trivs väldigt bra i klubben. Det var aldrig någonting runt omkring som var frustrerande eller negativt eller vad som helst, säger Härenstam och fortsätter:

– Jag trivs väldigt bra i Södertälje och alla från coacher och spelare, det är alla är extremt fina människor. Det är en bra miljö att vara i och jag har även utvecklats mycket under säsongen med hjälp av ”Bratten” (målvaktstränaren Calle Brattenberger). Det har varit en extremt rolig säsong.

Love Härenstam stannar i Södertälje: ”Det är en bra miljö”

Love Härenstam kommer också att bli kvar i Södertälje nästa säsong, det bekräftade SSK för ett par veckor sedan. Nästa säsong kommer han att bilda målvaktspar med 20-årige Teodor Munther. Duon återförenas då de båda spelade i Djurgården under säsongen 2021/22.

– Det blir roligt. Han är också ung och sugen på att utvecklas mycket. Det blir kul, jag känner ju honom lite grann sedan innan. Det ska nog bli en bra kollega att tampas med under säsongen och vi ska pusha varandra. Det blir extremt roligt.

Även om han är äldre har du ju mer erfarenhet av spel i HockeyAllsvenskan nu, blir det nästan att du får lära honom lite?

– (Skratt) Jag vet inte. Jag har inte varit på seniornivå alldeles för länge heller. Det blir nog lite samma för båda men det blir kul att kunna lära oss av varandra under säsongen. Jag tror att det kommer att bli bra.

Hur gick tankarna kring att stanna i Södertälje?

– Jag känner väl att det är ingen idé att stressa när jag trivs så bra här. Det var en del av det sedan vill jag ju såklart spela och utvecklas och jag känner att Södertälje är en bra miljö för det även nästa år. Det känns bra.

Handlar det mycket om tryggheten och att du vet om att du kommer få möjligheten att spela mycket i SSK?

– Ja, men såklart vägde det in en del. Sedan är det även ”Bratten” där, jag kände att jag vill ha kvar honom ett år till. Det finns också en bra möjlighet att spela mycket matcher och utvecklas på så sätt, det känns bara bra.

Trots sin starka säsong väljer Love Härenstam att nobba en SHL-flytt. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Därför nobbar Love Härenstam SHL

När en spelare vinner pris som bäst i HockeyAllsvenskan brukar det ofta innebära ett steg till SHL. Exempelvis är ”årets back” Peter DiLiberatore klar för Malmö medan ”årets forward” Liam Dower Nilsson går till Frölunda.

”Årets målvakt” Love Härenstam väljer dock en annan, lite oväntad, väg genom att stanna kvar i Södertälje. 19-åringen bekräftar nu även att han hade samtal med SHL-klubbar innan han fattade beslut om att stanna i SSK.

– Jo, det har varit lite intresse såklart och det var väl lite snack med några klubbar, men det känns bra att vara kvar. Det är bara kul att veta om att det är klubbar är intresserade också.

SHL var inget som lockade då utan du var hela tiden inställd på att stanna i Södertälje?

– Ja, det var planen ganska tidigt att försöka få ett år till, utvecklas mer och ta tillvara på allt som kommer nästa säsong också, avslutar Love Härenstam.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects